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14 Mar 2024 - 15:11- Gündem G:

Bakan açıkladı! Kocaeli Şehir Hastanesi tramvayı 17 Mart’ta açılıyor

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı’nın 17 Mart’ta hizmete açılacağını açıkladı.

Bakan açıkladı! Kocaeli Şehir Hastanesi tramvayı 17 Mart’ta açılıyor mask
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, özellikle büyükşehirlerde ulaşımın en kolay ve hızlı sağlandığı yollardan birinin metro ve tramvay gibi raylı sistemler olduğunu vurgulayarak, bu kapsamda raylı sistem ağının gelişmesine büyük önem verdiklerini söyledi.

Uraloğlu, “Özellikle büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlarımızın trafik nedeniyle yaşamının kâbusa dönüşmemesi için çok önemli kent içi raylı sistem projelerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak biz yapıyoruz. Şehir, belediye ayrımı yapmadan vatandaşlarımız için hizmette dur durak demiyoruz” dedi.

Bu kapsamda Kocaeli Şehir Hastanesi’ne ulaşımı kolaylaştıracak tramvay hattını projelendirdiklerini belirten Uraloğlu, 2022 yılı kasım ayında sözleşmesinin imzalayarak hattın yapımını başlattıklarını anımsattı.

Bakan açıkladı! Kocaeli Şehir Hastanesi tramvayı 17 Mart’ta açılıyor

ŞEHİR HASTANESİ 15 DAKİKAYA DÜŞECEK

Bakan Uraloğlu, Kanal Yolu, Turan Güneş, Başaran, FTR ve Şehir Hastanesi olmak üzere beş istasyondan oluşan 3,1 kilometrelik hattın yapımını bir buçuk yıldan kısa sürede tamamladıklarını vurgulayarak, “17 Mart itibariyle hizmete alacağımız Şehir Hastanesi Tramvay hattımız ile İzmitli vatandaşlarımızı trafik çilesinden kurtaracağız. Şehrin dışında bulunan Kocaeli Şehir Hastanesi’ne ulaşım 15 dakikaya düşecek hattımız, günde 210 bin vatandaşımızı taşıyacak. Hattımız, Otogar istasyonundan Plajyolu tramvay hattına da entegre olacak” dedi.

Bakan açıkladı! Kocaeli Şehir Hastanesi tramvayı 17 Mart’ta açılıyor

“416 KİLOMETRE KENT İÇİ RAYLI SİSTEM PROJESİNE DEVAM EDİYORUZ”

Proje kapsamında 12,4 kilometre ray imalatı yapıldığını, 5 adet istasyonun da betonarme, mimari imalatlarını tamamladıklarını açıklayan Uralığlu, “Toplamda 40 bin 819 m3 beton, 5 bin 975 ton demir imalatı gerçekleştirdik. Ayrıca 8 bin 500 m3 Taş Duvar, 3 bin 980 m2 Taş Pere ve 2 bin 400 metre fore kazık imalatı da tamamladık. Projemizin Elektromekanik imalatları ve sinyal imalatlarını da yaptık. Göründüğünden çok daha büyük bir projeyi kısa sürede hizmete verdik. Çünkü 2003 yılından itibaren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan`ın liderliğinde demiryolları sektöründe dev yatırımlarla büyük mesafeler kat ettiğimiz gibi kent içi raylı ulaşım sistemlerinde başta büyük şehirlerimiz olmak üzere ülkemiz genelinde büyük ilerlemeler kat ettik. Hiçbir projeyi küçük görmedik. Hiçbir projede gecikmeye izin vermedik. Bakanlık olarak Türkiye genelinde 416 kilometre kent içi raylı sistem projesine daha devam ediyoruz. İstanbul, Kocaeli ve Bursa’da da toplam 60,7 kilometre raylı sistem hattının yapım çalışmalarını sürdürüyoruz” diye konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi

# Kocaeli, Türkiye, İstanbul

14 Mar 2024 - 15:11 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Murat - Hayırlı olsun. Kamulaştırma biran önce yapılmalı ve kentsel dönüşüm ile tramvay hattı yanından giden ve 1 şerit yapılan araç yolu 2 hatta geleceği düşünerek 3 şerit akacak şekilde genişletilmeli. Şehir hastanesine kadar gelen hat mutlaka ilerde Tavşantepe bölgesinde bir dönüşüm olacaksa Tavşantepeye oradan Yeşilova merkeze ve yeni İzmit olarak düşünülen Sepetçi konut bölgesine gidecek şekilde etap etap projelendirilmeli.

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 14 Mart 16:35

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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