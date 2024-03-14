Büyükşehir’in son meclisinde 45 gündem maddesi görüşüldü

2019-2024 DÖNEMİNİN SON MECLİSİ
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2019-2024 döneminin son meclisi, mart ayı meclis toplantısı ile gerçekleşti. Mecliste 45 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, seçim çalışmaları sebebiyle meclise katılmadı. Meclisi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yönetti.
ANTİKKAPI’YA DEVREDİLDİ
Mecliste, kısa zamanda hizmete alınması planlanan Milli İrade Meydanındaki büfe, kafeterya ve çay bahçesinin Büyükşehir iştiraki olan Antikkapı’ya devredilmesi oy çokluğuyla kabul edildi. Mecliste seçimlerden sonra yeni seçilecek meclis ve komisyonların konuları tartışarak değerlendirmesi için önemli gündem maddeleri dairelerine iade edildi.
YİNE SELAMLAŞACAĞIZ
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz meclisin tamamlanmasının ardından, “Beş yıllık sürede karşılıklı müzakerelerde bulunduk. Her düşüncenin gelecek neslin daha iyi yaşamasından kaynaklandığını biliyoruz. Emeği geçen meclis üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu bir ayrılık değil, hep birlikte bu şehirde yaşıyoruz ve karşı karşıya geldiğimizde yine selamlaşacağız.” dedi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.