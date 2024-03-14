Karatecilerimiz çok önemli sınavda

KAĞITSPOR’DAN 6 İSİM

Kağıtspor’un Milli karatecilerinden Tuba Yakan, Fatmanaz Yenen, Gülsen Demirtürk, Enes Bulut, Ömer A. Özer ve Mert Halıcı, bu müsabakalarda Milli Takım adına yarışacaklar. Dana kariyerlerinde bir çok madalya bulunan Avrupa ve Dünya Şampiyonaları’nda ülkemizi temsil eden Milli sporcularımızdan yine madalya bekliyoruz. Kağıtspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Antalya'da yapılacak Karate1 Premier Lig müsabakalarında milli takım adına mücadele edecekler. Sporcularımıza başarılar diliyoruz”

Kaynak: SPOR SERVİSİ