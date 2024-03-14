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14 Mar 2024 - 15:34- Asayiş G:

Helvacıdan para çalanlar suç makinesi çıktı

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İzmit’te gece girdikleri helvacının kasasında ve SMA hastası bir bebeğe yardım toplanan kumbaradaki paraları çalan, 181 suç kaydı olan Suriye uyruklu H.S. ile 5 suç kaydı olan B.G. yakalandı.

Helvacıdan para çalanlar suç makinesi çıktı
Helvacıdan para çalanlar suç makinesi çıktı
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Olay 11 Mart günü İzmit Cumhuriyet Bulvarı üzerinde bulunan helvacıda meydana geldi. İş yerine giren 2 hırsız kasada ve SMA hastası bir bebeğin yardım kampanyası için para toplanan kumbaradaki parayı çaldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, güvenlik kamerası kayıtları incelendi.

GÖLCÜK’TE YAKALANDILAR

Helvacıdan 4 bin 500 lira çaldıkları belirlenen, 5 suç kaydı bulunan B.G. ile 181 suç kaydı olan Suriye uyruklu yaşı 18’den küçük olan H.S. bugün Gölcük’te yakalandı. Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar. 

Helvacıdan para çalanlar suç makinesi çıktı

Kaynak: Haber Merkezi

# para, İzmit, Gölcük, polis

14 Mar 2024 - 15:34 Kocaeli/ İzmit- Asayiş --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
03

Pomak - 181 suç kaydı var suriye uyruklu ve ülkemde yaşıyor.yaşı 18 altı diye çocuk ıslah evine sonra yine sokaklara kimlerle bir arada yaşıyoruz.bir mülteci suçlularımız eksikti bunlara cezaevinde bizlerin vergileriyle bakılmamalı.ağır işlerde çalıştırılıp sonra sınır dışı edilmeli

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 14 Mart 16:55
02

Ru Muz Mu ? - 181 suç kaydı olan birisi sokaklarda üstüne eklemek için nasıl dolaşıyor. her suç için yargılanma başlangıcı 6 ay sonra olsa bu kişi ne kadar suçu ne kadar zamanda işledi. ardışık suç işliyorsa tutuksuz yargılama olmamalı. bu ceza sisteminin acilen revize edilmesi gerekiyor. 1 yıl ve üstü cezalar yatmalı ve indirimi olmamalı. 1 yıl ve altına ise ağır para cezası olmalı. Temiz toplum istiyorsak öncelikle bu tür pisliklerden kurtulmak gerekiyor.

Yanıtla . 8Beğen . 0Beğenme 14 Mart 15:53
01

Sonseyyah - Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır anlayamadım. Kendi aklımdan şüphe duymaya başladım.

Hırsızlıktan 181 kayıt var ama elini kolunu sallaya sallaya geziyor. Var mı bunun sınırı?

Anlamadım vesselam..

Yanıtla . 7Beğen . 0Beğenme 14 Mart 15:44
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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