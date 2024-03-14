Helvacıdan para çalanlar suç makinesi çıktı

Ru Muz Mu ? - 181 suç kaydı olan birisi sokaklarda üstüne eklemek için nasıl dolaşıyor. her suç için yargılanma başlangıcı 6 ay sonra olsa bu kişi ne kadar suçu ne kadar zamanda işledi. ardışık suç işliyorsa tutuksuz yargılama olmamalı. bu ceza sisteminin acilen revize edilmesi gerekiyor. 1 yıl ve üstü cezalar yatmalı ve indirimi olmamalı. 1 yıl ve altına ise ağır para cezası olmalı. Temiz toplum istiyorsak öncelikle bu tür pisliklerden kurtulmak gerekiyor.