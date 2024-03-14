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14 Mar 2024 - 15:39- Gündem G:

Hat 41K için imzalar atıldı

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Körfez'den Kartepe'ye kesintisiz ulaşımı sağlayacak Hat41K için UlaşımPark ile toplu taşıma kooperatifleri arasında protokol imzalandı.

Muhammet Emin Can
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Hat 41K için imzalar atıldı mask
Hat 41K için imzalar atıldı
Hat 41K için imzalar atıldı
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Kentte uzun zamandır hayata geçmesi planlanan Hat41K için protokol imzalandı. UlaşımPark A.Ş. ile toplu taşıma kooperatifleri arasındaki protokol için UlaşımPark.Genel Müdürlüğü'nde imza töreni düzenlendi. Körfez ile Kartepe arasında, 4 ilçeyi kapsayacak şekilde planlanan ulaşım projesinin imza töreninde UlaşımPark A.Ş. Genel Müdürü Serhan Çatal, Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt, Kocaeli Toplu Taşıma Kooperatifleri Birliği Başkanı Mehmet Yaşar, toplu taşıma kooperatiflerinin başkanları yer aldı.

Hat 41K için imzalar atıldı

PROTOKOLE İMZA ATTILAR

Toplantıda Serhat Çatal, 80 Nolu Birleşik Kartepe Otobüsçüler Kooperatifi Başkanı Mahmut Aktaş, 5 Nolu İzmit Şehiriçi Minibüs ve Otobüsçüleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Niyazi Yağız ve 10 Nolu Kocaeli Körfez Minibüs, Midibüs, Otobüs Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Bünyamin Koç protokole imza attı.

HAT 41K HİZMETE GİRİYOR

Körfez’den Kartepe’ye 4 ilçe arasında kesintisiz ulaşımı sağlayacak Hat 41K 15 Mart Cuma günü itibariye hizmete giriyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın katılımı ile saat 16.00’da Körfez Atalar Mahallesi’nde tören düzenlenecek.
Hat 41K için imzalar atıldı

# Kocaeli, İzmit, Körfez, Kartepe, tahir büyükakın, Büyükşehir, ilçe

14 Mar 2024 - 15:39 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(4)
03

Doğrucu Davut. - Özel halk otobüsleri simsiyah duman atıyor nefes alamıyoruz

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 14 Mart 17:33
02

Perihan - Otobus yogun trafikte ilerlemiyor ama tramway Yada metro trafige takilmiyor basiskele izmit arasi trafik felc ozellikle buraya sart

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 14 Mart 17:11
01

Volkan - Metro tramvay yapin elektrikli oyobuslere dönün gunes enerji paneli ruzgar gulunu yayginlastirin

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 14 Mart 16:41
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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