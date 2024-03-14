Hat 41K için imzalar atıldı

Kentte uzun zamandır hayata geçmesi planlanan Hat41K için protokol imzalandı. UlaşımPark A.Ş. ile toplu taşıma kooperatifleri arasındaki protokol için UlaşımPark.Genel Müdürlüğü'nde imza töreni düzenlendi. Körfez ile Kartepe arasında, 4 ilçeyi kapsayacak şekilde planlanan ulaşım projesinin imza töreninde UlaşımPark A.Ş. Genel Müdürü Serhan Çatal, Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt, Kocaeli Toplu Taşıma Kooperatifleri Birliği Başkanı Mehmet Yaşar, toplu taşıma kooperatiflerinin başkanları yer aldı.
PROTOKOLE İMZA ATTILAR
Toplantıda Serhat Çatal, 80 Nolu Birleşik Kartepe Otobüsçüler Kooperatifi Başkanı Mahmut Aktaş, 5 Nolu İzmit Şehiriçi Minibüs ve Otobüsçüleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Niyazi Yağız ve 10 Nolu Kocaeli Körfez Minibüs, Midibüs, Otobüs Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Bünyamin Koç protokole imza attı.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Akmeşe - Bitanede akmeseye verseniz
Doğrucu Davut. - Özel halk otobüsleri simsiyah duman atıyor nefes alamıyoruz
Perihan - Otobus yogun trafikte ilerlemiyor ama tramway Yada metro trafige takilmiyor basiskele izmit arasi trafik felc ozellikle buraya sart
Volkan - Metro tramvay yapin elektrikli oyobuslere dönün gunes enerji paneli ruzgar gulunu yayginlastirin
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.