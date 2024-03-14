Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
14 Mar 2024 - 16:05- Asayiş G:

Barışmayı reddeden eşini defalarca bıçaklamıştı! Mahkemede 'eşimi çok seviyordum' dedi

ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaeli'de kendisiyle barışmak istemeyen eşinin boğazını, karnını ve yüzünü defalarca bıçaklayan ve 17 yıl hapse mahkum edilen sanık, Yargıtay'ın verdiği bozma kararının ardından yeniden hakim karşısına çıktı. Pişman olduğunu söyleyen sanık, "Eşimi ve çocuklarımı çok seviyordum. Çocuklarımdan ve annelerinden özür diliyorum" dedi.

Barışmayı reddeden eşini defalarca bıçaklamıştı! Mahkemede 'eşimi çok seviyordum' dedi mask
Barışmayı reddeden eşini defalarca bıçaklamıştı! Mahkemede 'eşimi çok seviyordum' dedi
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Edinilen bilgiye göre, 2021'de Hasan Arslan, boşanma aşamasında olduğu eşi Hasret Arslan ile barışmak için evine gitti. Çift arasında tartışma çıktı. Hasan Arslan, kendisiyle barışmak istemeyen eşinin yüzünü, boğazını ve karnını ekmek bıçağıyla defalarca bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hasret Arslan hastaneye kaldırıldı, Hasan Arslan ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hasret Arslan, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

"ÇOK PİŞMANIM"

15 Haziran 2022'de çıkan kararda Hasan Arslan 17 yıl hapis cezası almıştı. Olaya ilişkin avukatların itirazı üzerine Yargıtay kararı bozdu. Yargıtay'ın kararı bozmasıyla Hasan Arslan Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı.

Bozma ilamına diyeceği bir şeyi olmadığını söyleyen sanım Hasan Arslan, "Olay günü barışmak için eşimin yanına gittim. Yaptığım şeyden dolayı çok pişmanım. Eşimi ve çocuklarımı çok seviyordum. Çocuklarımdan ve annelerinden özür diliyorum. Eşimden cezaevindeyken boşandım. 3 yıldır tutukluyum, tahliyemi istiyorum" diye konuştu.

Barışmayı reddeden eşini defalarca bıçaklamıştı! Mahkemede 'eşimi çok seviyordum' dedi

"MÜVEKKİLİMİN EŞİNİ ÖLDÜRÜCÜ NİTELİKTE BİR YARALAMASI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Söz hakkı verilen sanık avukatı, "Müvekkilim öldürme kastı ile hareket etmemiştir. Müvekkilim yaralama suçundan yargılanmalıdır. Adli tıp kurumu raporunda çekilişler vardır. Müvekkilimin eşini öldürücü nitelikte bir yaralaması söz konusu değildir. Müvekkilimin tahliyesini talep ediyorum" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Kaynak: İHA

# Kocaeli, polis

14 Mar 2024 - 16:05 Kocaeli- Asayiş --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.174.688 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Biri - En pislik meslek avukatlık hırsızı savunur tecavüzcüyü savunur katili savunur limon sat daha şerefli bir iş kadını her yerinden bıçaklamış eceli gelmemişte ölmemiş zavallı kadın hala öldürücü nitelik değil diyor yazıklar olsun ona da senin gibi avukata da

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 14 Mart 17:18
01

Son Pişman - İyi iyi bu ceza, 17 sene yatsın, böyle bıçak satır millete girişenleri ezecek, böyle vızık vızık öttürecek cezalar uygulanmalı, ibreti alem için hayatını söndüreceksin, infazı bitince yaşayacak hali kalmamalı

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 14 Mart 16:41

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

USTA VE ELEMANLAR ARANIYOR

Firmamızda çalıştırılmak üzere ahşap ve mobilya işlerinden anlayan USTA VE ELEMANLAR alınacaktır. Maaş + Ssk + Yemek +Ulaşım İrtibat: Recep Kılıç -...

BEDEN İŞÇİSİ ARANIYOR

KOCAELİ / KARTEPE şubemizde çalışmak üzere YÜKLEME ve BOŞALTMA YAPABİLECEK BEDEN İŞÇİSİ personel arıyoruz. TEL: 0 534 274 06 48

PANSİYONDA ÇALIŞACAK PERSONEL ARANIYOR

İzmit'te bulunan pansiyonumuzda çalışacak aşağıdaki niteliklerde elemanlar alınacaktır. *18-30 yaş VASIFSIZ İŞÇİ *Yeni emekli olmuş 30-60 yaş arası...

BAŞOLSAN MAKİNA ELEMANLAR ARIYOR

Fabrikamızda çalıştırılmak üzere, askerliğini yapmış, *MANUEL TORNA OPERATÖRÜ, *CNC TORNA OPERATÖRÜ ve *SOLİD CAD CAM ELEMANLARI alınacaktır. BA...

YARDIMCI BAYAN PERSONEL ARANIYOR

Başiskele’de ev işlerinde tam zamanlı çalışacak, *YARDIMCI BAYAN PERSONEL aranıyor. Tel: 0505 499 87 98

PERSONEL ARANIYOR

Körfez‘deki Basınçlı Kap imalatı sektöründe faaliyet gösteren fabrikamızda çalıştırılmak üzere *Askerliğini yapmış, *45 yaşını aşmamış GAZALTI, ELE...

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48

KOCAELİ KERESTE PERSONEL ARIYOR

Palet Fabrikasında çalışabilecek VASIFLI VASIFSIZ ELEMANLAR aranıyor. Ayrıca, *80’LİK ŞERİT MAKİNA USTASI, *TOMRUK ARABALI USTASI, *ŞERİT BİLEME US...

ORKA DONATIM ELEMANLAR ARIYOR

Orka Donatım firmasında Tersanede çalışacak *KAYNAKÇI, *MONTAJCI, *YARDIMCI VE VASIFSIZ ELEMAN alınacaktır. Tel: 0536 618 52 10 - 0544 963 75 26...

ŞAFAK GEMİ ELEMAN ARIYOR

ŞAFAK GEMİ DONATIM Şirketimiz bünyesinde, meslek öğrenebilecek kapasitede olan 18-50 yaş arası VASIFSIZ YARDIMCI ELEMAN alınacaktır. Tel: 0262 323...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Kaçakçılık operasyonu: On binlerce makaron ele geçirildi mask
Kaçakçılık operasyonu: On binlerce makaron ele geçirildi
Sabah namazı çıkışında midibüsün çarptığı yaşlı adam hastanede hayatını kaybetti mask
Sabah namazı çıkışında midibüsün çarptığı yaşlı adam hastanede hayatını kaybetti
Erdoğan'ın koruma ekibindeki kazada polis memuru İlker Duran da şehit oldu mask
Erdoğan'ın koruma ekibindeki kazada polis memuru İlker Duran da şehit oldu
81 ilde firarilere operasyon: 2 bin 614 kişi yakalandı mask
81 ilde firarilere operasyon: 2 bin 614 kişi yakalandı
Sahur vakti camide korkutan yangın mask
Sahur vakti camide korkutan yangın
Yaşlı kadın evinde ölü bulundu mask
Yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL