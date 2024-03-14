Barışmayı reddeden eşini defalarca bıçaklamıştı! Mahkemede 'eşimi çok seviyordum' dedi

Edinilen bilgiye göre, 2021'de Hasan Arslan, boşanma aşamasında olduğu eşi Hasret Arslan ile barışmak için evine gitti. Çift arasında tartışma çıktı. Hasan Arslan, kendisiyle barışmak istemeyen eşinin yüzünü, boğazını ve karnını ekmek bıçağıyla defalarca bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hasret Arslan hastaneye kaldırıldı, Hasan Arslan ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hasret Arslan, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
"ÇOK PİŞMANIM"
15 Haziran 2022'de çıkan kararda Hasan Arslan 17 yıl hapis cezası almıştı. Olaya ilişkin avukatların itirazı üzerine Yargıtay kararı bozdu. Yargıtay'ın kararı bozmasıyla Hasan Arslan Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı.
Bozma ilamına diyeceği bir şeyi olmadığını söyleyen sanım Hasan Arslan, "Olay günü barışmak için eşimin yanına gittim. Yaptığım şeyden dolayı çok pişmanım. Eşimi ve çocuklarımı çok seviyordum. Çocuklarımdan ve annelerinden özür diliyorum. Eşimden cezaevindeyken boşandım. 3 yıldır tutukluyum, tahliyemi istiyorum" diye konuştu.
"MÜVEKKİLİMİN EŞİNİ ÖLDÜRÜCÜ NİTELİKTE BİR YARALAMASI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"
Söz hakkı verilen sanık avukatı, "Müvekkilim öldürme kastı ile hareket etmemiştir. Müvekkilim yaralama suçundan yargılanmalıdır. Adli tıp kurumu raporunda çekilişler vardır. Müvekkilimin eşini öldürücü nitelikte bir yaralaması söz konusu değildir. Müvekkilimin tahliyesini talep ediyorum" şeklinde konuştu.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.
Kaynak: İHA
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Biri - En pislik meslek avukatlık hırsızı savunur tecavüzcüyü savunur katili savunur limon sat daha şerefli bir iş kadını her yerinden bıçaklamış eceli gelmemişte ölmemiş zavallı kadın hala öldürücü nitelik değil diyor yazıklar olsun ona da senin gibi avukata da
Son Pişman - İyi iyi bu ceza, 17 sene yatsın, böyle bıçak satır millete girişenleri ezecek, böyle vızık vızık öttürecek cezalar uygulanmalı, ibreti alem için hayatını söndüreceksin, infazı bitince yaşayacak hali kalmamalı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.