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14 Mar 2024 - 16:27- Gündem G:

Lastik işçisi teklifi kabul ederse sözleşmeye imza atılacak

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Lastik İş Sendikası işverenin yaptığı teklifi fabrikaların önünde işçilere iletecek. İşçiler kabul ederse sözleşmeye imza atılacak.

Süriye Çatak Tek
Süriye Çatak Tek Tüm Haberleri
Lastik işçisi teklifi kabul ederse sözleşmeye imza atılacak mask
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Lastik İş Sendikası’nın, Pirelli, Brisa, Prometon ve Goodyear ile yaptığı görüşmeler tamamlandı. Lastik İş Sendikası işçilere vardiyadan çıktıklarında eve gitmemeleri işe gelenlerin ise mesaiye başlamaması yönünde mesaj atarken, fabrikaların önünde toplanan işçilere işverenin teklifi iletilecek. İşçi kabul ederse sözleşme imzalanacak, kabul etmemesi durumunda ise sözleşme imzalanmayacak.

14 Mar 2024 - 16:27 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(4)
04

Yaziklar Olsun - Hiç uzatmıcam.Lastik fabrikaları bitmiştir

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 14 Mart 17:21
02

Siz Bilirsiniz - Etsekte etmesekte kalkan eller umrunuzadami oluyo gecen sozlesmede de aynisini yaptiniz kukla gibi oyun izletiyosunuz calisanlara mubarek ramazan gunu utanma denen bise yokmu sizde..yine oylatmadan kabul ettiniz bile

Yanıtla . 5Beğen . 2Beğenme 14 Mart 16:51
01

Fakir Goodyear - Taslağımız yeterli değil ama kabul edilebilir düzeydeydi zaten bu işverenlerin teklifleri büyük ayıp sıkıntı yok başkanım kalkın masadan demek ki masada olmayacak o zaman saha zamanı

Yanıtla . 16Beğen . 1Beğenme 14 Mart 16:38
05

Son Bükücü. - @Fakir Goodyear 01 nolu yoruma cevabı: Sen ne istiyon greve ciksak 10 gun sonra birakalim grevi diyen bussuru insan var birak bu hazimsizligi, begenmiyorsan da işi birak.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 14 Mart 17:26
03

Goodyear - @Fakir Goodyear 01 nolu yoruma cevabı: Kalktılar kalktilar ama imzalayıp kalktilar.

Yine hayal kırıklığısın başkan.

Yanıtla . 4Beğen . 1Beğenme 14 Mart 16:57
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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