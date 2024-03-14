Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Siyaset

AK Parti Gebze tam kadro sahada

ABONE OL Google News Sayfamız

31 Mart’ta gerçekleşecek seçime sayılı günler kala saha çalışmalarını tam kadro sürdüren AK Parti Gebze İlçe Teşkilatı, tüm kadrolarıyla hane hane ziyaretler gerçekleştirmeye devam ediyor.

AK Parti Gebze tam kadro sahada mask
AK Parti Gebze tam kadro sahada
AK Parti Gebze tam kadro sahada
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Seçimlere kısa bir süre kala çalışmalarını hızlandıran AK Parti Gebze İlçe Teşkilatı, ‘Komşumu Ziyaret Ediyorum’ projesi kapsamında hanelere ziyaretler gerçekleştiriyor. Tam kadro saha çalışmalarını sürdüren AK Parti Gebze İlçe Teşkilatı her gün 2 bin hane ziyareti gerçekleştiriyor.

BAŞKAN KAYA: “ULAŞILMADIK HANE KALMAYACAK”

‘Gebze’de ulaşmadık hane bırakmayacağız’ diyen AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, “ Mübarek Ramazan ayı ilk günü itibariyle Komşumu Ziyaret Ediyorum ve Mahallemi Ziyaret ediyorum' projelerimizi birlikte yürütüyoruz. Mahallemi Ziyaret Ediyorum çalışmasıyla tüm mahallelerde her gün toplamda 2 bin hane ziyareti yapıyoruz. Seçim sonuna kadar ulaşılmadık hane kalmayacak. Bununla birlikte  Belediye Başkanımız ve Adayımız Zinnur Büyükgöz, Meclis üyelerimiz, Ana kademe Gençlik ve Kadın kolları teşkilat kademelerimizle tüm esnaflarımızı ziyaret ediyor Milletvekillerimizin de katılımıyla dernek ve tüm STK’larımızı ziyaret ederek, hasbihal etmeye, projelerimizi anlatmaya devam ediyoruz. Diğer yandan  kırsal mahallelerimizde ziyaretlerimizde aralıksız devam ediyor. Hedefimiz Belediyeyi en yüksek oran ve en fazla Meclis üyesi kazanarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a en yüksek desteği sağlamaktır bunu başaracağımıza tüm ekibimizle birlikte inanıyoruz.' dedi.

 

AK Parti Gebze tam kadro sahada
AK Parti Gebze tam kadro sahada

Kaynak: BÜLTEN

# parti, HER, meclis, seçim, Ramazan, başkan, AK Parti, kadın

14 Mar 2024 - 16:37 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.174.688 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

USTA VE ELEMANLAR ARANIYOR

Firmamızda çalıştırılmak üzere ahşap ve mobilya işlerinden anlayan USTA VE ELEMANLAR alınacaktır. Maaş + Ssk + Yemek +Ulaşım İrtibat: Recep Kılıç -...

BEDEN İŞÇİSİ ARANIYOR

KOCAELİ / KARTEPE şubemizde çalışmak üzere YÜKLEME ve BOŞALTMA YAPABİLECEK BEDEN İŞÇİSİ personel arıyoruz. TEL: 0 534 274 06 48

PANSİYONDA ÇALIŞACAK PERSONEL ARANIYOR

İzmit'te bulunan pansiyonumuzda çalışacak aşağıdaki niteliklerde elemanlar alınacaktır. *18-30 yaş VASIFSIZ İŞÇİ *Yeni emekli olmuş 30-60 yaş arası...

BAŞOLSAN MAKİNA ELEMANLAR ARIYOR

Fabrikamızda çalıştırılmak üzere, askerliğini yapmış, *MANUEL TORNA OPERATÖRÜ, *CNC TORNA OPERATÖRÜ ve *SOLİD CAD CAM ELEMANLARI alınacaktır. BA...

YARDIMCI BAYAN PERSONEL ARANIYOR

Başiskele’de ev işlerinde tam zamanlı çalışacak, *YARDIMCI BAYAN PERSONEL aranıyor. Tel: 0505 499 87 98

PERSONEL ARANIYOR

Körfez‘deki Basınçlı Kap imalatı sektöründe faaliyet gösteren fabrikamızda çalıştırılmak üzere *Askerliğini yapmış, *45 yaşını aşmamış GAZALTI, ELE...

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48

KOCAELİ KERESTE PERSONEL ARIYOR

Palet Fabrikasında çalışabilecek VASIFLI VASIFSIZ ELEMANLAR aranıyor. Ayrıca, *80’LİK ŞERİT MAKİNA USTASI, *TOMRUK ARABALI USTASI, *ŞERİT BİLEME US...

ORKA DONATIM ELEMANLAR ARIYOR

Orka Donatım firmasında Tersanede çalışacak *KAYNAKÇI, *MONTAJCI, *YARDIMCI VE VASIFSIZ ELEMAN alınacaktır. Tel: 0536 618 52 10 - 0544 963 75 26...

ŞAFAK GEMİ ELEMAN ARIYOR

ŞAFAK GEMİ DONATIM Şirketimiz bünyesinde, meslek öğrenebilecek kapasitede olan 18-50 yaş arası VASIFSIZ YARDIMCI ELEMAN alınacaktır. Tel: 0262 323...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

DEVA Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Baturman: Projelerimizi seçilen herkes kullanabilir mask
DEVA Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Baturman: Projelerimizi seçilen herkes kullanabilir
Ömeroğlu, Sarışeyhlilere konuk oldu mask
Ömeroğlu, Sarışeyhlilere konuk oldu
AK Parti Gebze tam kadro sahada mask
AK Parti Gebze tam kadro sahada
Yazlık’ta Başkan Sezer’e miting gibi karşılama mask
Yazlık’ta Başkan Sezer’e miting gibi karşılama
Söğüt’ten Hacı Osman’da gövde gösterisi mask
Söğüt’ten Hacı Osman’da gövde gösterisi
Özlü: Gençlere yönelik yatırımlarımız sürecek mask
Özlü: Gençlere yönelik yatırımlarımız sürecek

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL