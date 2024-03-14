AK Parti Gebze tam kadro sahada

Seçimlere kısa bir süre kala çalışmalarını hızlandıran AK Parti Gebze İlçe Teşkilatı, ‘Komşumu Ziyaret Ediyorum’ projesi kapsamında hanelere ziyaretler gerçekleştiriyor. Tam kadro saha çalışmalarını sürdüren AK Parti Gebze İlçe Teşkilatı her gün 2 bin hane ziyareti gerçekleştiriyor.

BAŞKAN KAYA: “ULAŞILMADIK HANE KALMAYACAK”

‘Gebze’de ulaşmadık hane bırakmayacağız’ diyen AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, “ Mübarek Ramazan ayı ilk günü itibariyle Komşumu Ziyaret Ediyorum ve Mahallemi Ziyaret ediyorum' projelerimizi birlikte yürütüyoruz. Mahallemi Ziyaret Ediyorum çalışmasıyla tüm mahallelerde her gün toplamda 2 bin hane ziyareti yapıyoruz. Seçim sonuna kadar ulaşılmadık hane kalmayacak. Bununla birlikte Belediye Başkanımız ve Adayımız Zinnur Büyükgöz, Meclis üyelerimiz, Ana kademe Gençlik ve Kadın kolları teşkilat kademelerimizle tüm esnaflarımızı ziyaret ediyor Milletvekillerimizin de katılımıyla dernek ve tüm STK’larımızı ziyaret ederek, hasbihal etmeye, projelerimizi anlatmaya devam ediyoruz. Diğer yandan kırsal mahallelerimizde ziyaretlerimizde aralıksız devam ediyor. Hedefimiz Belediyeyi en yüksek oran ve en fazla Meclis üyesi kazanarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a en yüksek desteği sağlamaktır bunu başaracağımıza tüm ekibimizle birlikte inanıyoruz.' dedi.

Kaynak: BÜLTEN