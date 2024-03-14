Ömeroğlu, Sarışeyhlilere konuk oldu

AK Parti Dilovası Belediye Başkan adayı Ramazan Ömeroğlu, Kocaeli Milletvekili Prof.Dr. Sadettin Hülagü, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Erdem Sıtar, İl Yöneticisi H.İbrahim Arslan, SKM Başkanı Veysi Akyol ve meclis üyesi adayları seçim çalışmaları kapsamında önceki gün Gümüşhane Sarışeyhliler Derneğine konuk oldular.

DERNEK BAŞKANI KORKMAZ BAŞARILAR DİLEDİ

Dernek Lokalinde gerçekleşen ziyarette Gümüşhane Sarışeyhliler Dernek Başkanı Murat Korkmaz ve yönetimi tarafından ağırlanan AK Parti Dilovası Belediye Başkan adayı Ramazan Ömeroğlu, Kocaeli Milletvekili Prof.Dr. Sadettin Hülagü ve beraberindekilere ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

VATANDAŞIMIZIN YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRACAĞIZ

Ziyarette Sarışeyhli hemşerilerine seslenen Ömeroğlu ise yaptığı konuşmasında, “Seçim çalışmaları kapsamında ilçemizin dört bir yanını dolaşarak Dilovalı hemşerilerimizden Cumhur İttifakına destek istiyoruz. Bu ziyaretler kapsamında varlıklarını önemli ölçüde önemsediğim yöre derneklerimizi de ziyaret ederek hemşerilerimizden destek istiyoruz. Tüm STK’larımızla birlikte hareket ederek ortak akılla yönetmeye talip olduğumuz bu yolda Doğusuyla, Batısıyla, Kuzeyi ve Güneyiyle bir arada yaşadığımız ilçemizde bu güne kadar hep kardeşçe, birlik ve beraberlik içerisinde yaşadık. Bu birlikteliğimizin devamı ve ilçemizin gelişmesi adına çıkmış olduğum yolda son 15 yılda ilçemizde olduğu gibi Ak kadrolarla hizmet ve eser siyaseti anlayışının devam edebilmesi için bu dönemde sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Desteğinizle göreve gelirsem de Dilovası’na yakışır hizmetleri vatandaşlarımızın hizmetine sunmak için var gücümüzle çalışacağız. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak projelerimizi bir bir hayata geçireceğiz.

DİLOVASI’NDAN GÜÇLÜ BİR MESAJ VERELİM

Programda konuşan Kocaeli Milletvekili Prof.Dr. Sadettin Hülagü ise yaptığı açıklama da “31 Mart yerel seçimlerinde milletimizin tercihinin yine hizmet belediyeciliğinden yana olacağına, AK Kadroların ülkemizde genelde ve yerelde 20 yıldan fazladır vatanımızın her karış toprağına ulaştırdığı eserlerin katlanarak devam edeceğine bu süreçte de yürekten inanıyorum. “Türkiye Yüzyılı” vizyonu doğrultusunda hizmet aşkıyla hareket eden Dilovası Belediye Başkan adayımız Ramazan Ömeroğlu’na da destekleriniz hepimiz için oldukça önemlidir. Gümüşhaneli ve Sarışeyhli hemşerilerimin 31 Mart’ta tüm Türkiye'de olduğu gibi Dilovası'nda da dünyaya güçlü bir Türkiye için mesajını vererek, Cumhurbaşkanımıza, milletine, bayrağına sahip çıkacağını inşallah hep birlikte göreceğiz”dedi.

Kaynak: BÜLTEN