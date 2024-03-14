Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Eğitim

Kocaeli Üniversitesi’nde 14 Mart Tıp Bayramı töreni yapıldı

ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde, ’14 Mart Tıp Bayramı’ kapsamında tören gerçekleştirildi. Törene; Rektör Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercüment Çiftçi, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alparslan Kuş, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayla Ergin, Başhekim Prof. Dr. Görkem Aksu, akademisyenler ile öğrenciler katılım gösterdi.

Kocaeli Üniversitesi’nde 14 Mart Tıp Bayramı töreni yapıldı mask
Kocaeli Üniversitesi’nde 14 Mart Tıp Bayramı töreni yapıldı
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, öğrenciler adına konuşan Tıp Fakültesi öğrencisi Ezgi Mihaltaş, dünün, bugünün ve yarının doktorları adlı konuşmasında insanın var olduğu günden bu yana hekime ihtiyaç duyduğunu aktardı. “Sağlıklı bireylerin yetişmesi ve sağlıklı toplumların oluşması her bireyin görevidir.” diyen Mihaltaş, tüm hekimlerin 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı. Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alparslan Kuş ise 14 Mart’ın önemine değindiği konuşmasında, “14 Mart 1827 yılında Tıbhane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire” adlı Tıp Okulu’nun açılışı ile bir dönüşüm bir Rönesans yaşandı.” dedi. 14 Mart’ı İstanbul Üniversitesi 14 Mart amfisinde öğrendiğini söyleyen Dekan Prof. Dr. Alparslan Kuş, 14 Mart kapsamında sadece kutlamalar yapılmadığını özellikle sağlıkta şiddet konusunda farkındalık çalışmaları da gerçekleştirdiklerini ve 14 Mart kapsamında bir hafta boyunca çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ifade etti.

Kocaeli Üniversitesi’nde 14 Mart Tıp Bayramı töreni yapıldı

Toplum sağlığının daim olmasında sağlık hizmetlerinin çok büyük bir yeri olduğunu ve bu hizmetlerin başında da doktorların geldiğini söyleyen Rektör Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, “Doktorluk bir meslekten öte bir yaşam tarzıdır. Bir hastayı iyileştirmek, şifa için kapınızı çalan Ayşe teyzeyi, Mehmet amcayı iyi edip hayır duasını almanın verdiği huzuru belki de hiçbir meslekte göremezsiniz.” dedi. Bu sene 30. yılını kutlayan Kocaeli Üniversitesi Hastanesi’nin sahip olduğu alt yapı ve kaliteli insan kaynağı ile sadece kentimize değil, ülkemize ve dünyaya nitelikli sağlık hizmeti sunduğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, “Bu durum kentimizin sadece sanayi değil, aynı zamanda sağlık sektöründe de markalaşmasının önünü açmaktadır. Bu markalaşmanın en büyük mimarları da siz değerli doktorlarımızsınız. Bu nedenle hepinize hem bir hekim hem de rektörünüz olarak teşekkür ediyorum. Tüm doktorlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını en içten duygularımla kutluyorum.” şeklinde konuştu.

Kocaeli Üniversitesi’nde 14 Mart Tıp Bayramı töreni yapıldı

Açılış konuşmaları ardından, 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında düzenlenen masa tenisi turnuvası ile logo yarışması kazananlarına ödülleri takdim edildi. Tören kapsamında Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aslıhan Akpınar “Cumhuriyetten Bu Yana İzmit’te Sağlık Kuruluşları” adlı bir sunum gerçekleştirdi. 14 Mart Tıp Bayramı töreni, Müzik Kulübü’nün düzenlediği konser ardından sona erdi. 

Kaynak: Bülten

# Kocaeli, İzmit, VAR, HER, İstanbul, hafta, ifade

14 Mar 2024 - 16:47 Kocaeli- Eğitim --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.174.688 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

USTA VE ELEMANLAR ARANIYOR

Firmamızda çalıştırılmak üzere ahşap ve mobilya işlerinden anlayan USTA VE ELEMANLAR alınacaktır. Maaş + Ssk + Yemek +Ulaşım İrtibat: Recep Kılıç -...

BEDEN İŞÇİSİ ARANIYOR

KOCAELİ / KARTEPE şubemizde çalışmak üzere YÜKLEME ve BOŞALTMA YAPABİLECEK BEDEN İŞÇİSİ personel arıyoruz. TEL: 0 534 274 06 48

PANSİYONDA ÇALIŞACAK PERSONEL ARANIYOR

İzmit'te bulunan pansiyonumuzda çalışacak aşağıdaki niteliklerde elemanlar alınacaktır. *18-30 yaş VASIFSIZ İŞÇİ *Yeni emekli olmuş 30-60 yaş arası...

BAŞOLSAN MAKİNA ELEMANLAR ARIYOR

Fabrikamızda çalıştırılmak üzere, askerliğini yapmış, *MANUEL TORNA OPERATÖRÜ, *CNC TORNA OPERATÖRÜ ve *SOLİD CAD CAM ELEMANLARI alınacaktır. BA...

YARDIMCI BAYAN PERSONEL ARANIYOR

Başiskele’de ev işlerinde tam zamanlı çalışacak, *YARDIMCI BAYAN PERSONEL aranıyor. Tel: 0505 499 87 98

PERSONEL ARANIYOR

Körfez‘deki Basınçlı Kap imalatı sektöründe faaliyet gösteren fabrikamızda çalıştırılmak üzere *Askerliğini yapmış, *45 yaşını aşmamış GAZALTI, ELE...

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48

KOCAELİ KERESTE PERSONEL ARIYOR

Palet Fabrikasında çalışabilecek VASIFLI VASIFSIZ ELEMANLAR aranıyor. Ayrıca, *80’LİK ŞERİT MAKİNA USTASI, *TOMRUK ARABALI USTASI, *ŞERİT BİLEME US...

ORKA DONATIM ELEMANLAR ARIYOR

Orka Donatım firmasında Tersanede çalışacak *KAYNAKÇI, *MONTAJCI, *YARDIMCI VE VASIFSIZ ELEMAN alınacaktır. Tel: 0536 618 52 10 - 0544 963 75 26...

ŞAFAK GEMİ ELEMAN ARIYOR

ŞAFAK GEMİ DONATIM Şirketimiz bünyesinde, meslek öğrenebilecek kapasitede olan 18-50 yaş arası VASIFSIZ YARDIMCI ELEMAN alınacaktır. Tel: 0262 323...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Kocaeli Üniversitesi’nde 14 Mart Tıp Bayramı töreni yapıldı mask
Kocaeli Üniversitesi’nde 14 Mart Tıp Bayramı töreni yapıldı
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den 'dijital bağımlılıkla mücadele' mesajı mask
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den 'dijital bağımlılıkla mücadele' mesajı
Bahçeşehir Koleji öğrencileri atletizmde birinci oldu mask
Bahçeşehir Koleji öğrencileri atletizmde birinci oldu
LGS başvuruları için tarih belli oldu mask
LGS başvuruları için tarih belli oldu
Özel okulların ücretsiz kontenjanları için MEB'den yeni uygulama mask
Özel okulların ücretsiz kontenjanları için MEB'den yeni uygulama
Okullarda beceri geliştirme programı açılacak mask
Okullarda beceri geliştirme programı açılacak

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL