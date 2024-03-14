Kocaeli Üniversitesi’nde 14 Mart Tıp Bayramı töreni yapıldı

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, öğrenciler adına konuşan Tıp Fakültesi öğrencisi Ezgi Mihaltaş, dünün, bugünün ve yarının doktorları adlı konuşmasında insanın var olduğu günden bu yana hekime ihtiyaç duyduğunu aktardı. “Sağlıklı bireylerin yetişmesi ve sağlıklı toplumların oluşması her bireyin görevidir.” diyen Mihaltaş, tüm hekimlerin 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı. Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alparslan Kuş ise 14 Mart’ın önemine değindiği konuşmasında, “14 Mart 1827 yılında Tıbhane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire” adlı Tıp Okulu’nun açılışı ile bir dönüşüm bir Rönesans yaşandı.” dedi. 14 Mart’ı İstanbul Üniversitesi 14 Mart amfisinde öğrendiğini söyleyen Dekan Prof. Dr. Alparslan Kuş, 14 Mart kapsamında sadece kutlamalar yapılmadığını özellikle sağlıkta şiddet konusunda farkındalık çalışmaları da gerçekleştirdiklerini ve 14 Mart kapsamında bir hafta boyunca çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ifade etti.

Toplum sağlığının daim olmasında sağlık hizmetlerinin çok büyük bir yeri olduğunu ve bu hizmetlerin başında da doktorların geldiğini söyleyen Rektör Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, “Doktorluk bir meslekten öte bir yaşam tarzıdır. Bir hastayı iyileştirmek, şifa için kapınızı çalan Ayşe teyzeyi, Mehmet amcayı iyi edip hayır duasını almanın verdiği huzuru belki de hiçbir meslekte göremezsiniz.” dedi. Bu sene 30. yılını kutlayan Kocaeli Üniversitesi Hastanesi’nin sahip olduğu alt yapı ve kaliteli insan kaynağı ile sadece kentimize değil, ülkemize ve dünyaya nitelikli sağlık hizmeti sunduğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, “Bu durum kentimizin sadece sanayi değil, aynı zamanda sağlık sektöründe de markalaşmasının önünü açmaktadır. Bu markalaşmanın en büyük mimarları da siz değerli doktorlarımızsınız. Bu nedenle hepinize hem bir hekim hem de rektörünüz olarak teşekkür ediyorum. Tüm doktorlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını en içten duygularımla kutluyorum.” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmaları ardından, 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında düzenlenen masa tenisi turnuvası ile logo yarışması kazananlarına ödülleri takdim edildi. Tören kapsamında Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aslıhan Akpınar “Cumhuriyetten Bu Yana İzmit’te Sağlık Kuruluşları” adlı bir sunum gerçekleştirdi. 14 Mart Tıp Bayramı töreni, Müzik Kulübü’nün düzenlediği konser ardından sona erdi.

Kaynak: Bülten