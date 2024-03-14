Çayırova Zabıtası, fırınları denetliyor

Çayırovalı ilçe sakinlerinin sağlığı ve huzuru için ara vermeden denetimlerine devam eden zabıta ekipleri Ramazan ayı dolayısıyla denetimlerini yoğunlaştırdı. Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, denetim çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Zabıta ekipleri, Ramazan ayı kapsamında ilçedeki fırınlarda; hijyen, gramaj, ruhsat belgesi, depolama vb. alanlarda fırınları denetimden geçiriyor. Yapılan denetimlerde, Ramazan ayına özel olarak hazırlanan ve vatandaşların en çok tükettiği ürünlerden olan Ramazan pidelerinin de gramajları titizlikle kontrol edilirken, Çayırovalı tüketicilerin hakları bu denetimlerle birlikte korunmuş oluyor.

BİRÇOK NOKTADA KONTROL

Ekipler Ramazan ayı kapsamında gerçekleştirdikleri denetimlerde işyerlerinin temizliği, çalışanların durumu, ruhsat ve ürünlerin gramajlarını titizlikle kontrol etti. Fırınların imalathane, depo ve satış noktalarında incelemede bulunan zabıta ekipleri, işletme sahibi ve çalışanlara aksaklık görülmesi durumunda uyarılarda bulunup, idari ceza uygulaması gerçekleştiriyor. Çayırova Belediyesi’nden yapılan duyuruda Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin, Çayırovalıların sağlığının korunması için ilçe genelinde denetimlerin devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: BÜLTEN