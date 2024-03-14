Binlerce lastik işçisi zam teklifinin açıklanmasını bekliyor

Lastik İş Sendikası’nın, Pirelli, Brisa, Prometon ve Goodyear ile yaptığı görüşmeler tamamlandı. Lastik İş Sendikası işçilere vardiyadan çıktıklarında eve gitmemeleri yönünde mesaj atarken, fabrikaların önünde toplanan işçilere işverenin teklifi iletilecek. İşçi kabul ederse sözleşme imzalanacak, kabul etmemesi durumunda ise sözleşme imzalanmayacak.
LASTİK İŞÇİLER TOPLANDI
Lastik İş’in mesaj atmasının ardından binlerce işçi Goodyear’ın önünde toplandı. Yağmur yağışı etkili olurken, alanda toplanan işçiler horon tepti. Lastik İş Sendikası’nın açıklama yapması bekleniyor.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(6 )
Takimci - Konuşmadan birçoğumuzun birşey anlamadık ama net olan birşey varsa o da bu işçi herşeyi hakediyor...
Güldük,eğlendik - Oylamayı boğuntuya getirmek isteyen başkan bütün fabrikaları İzmit Goodyear servis otoparkında topluyor. Akıllı olun kulhanbeyligi yapmayın. Zamlar begeniliyorsa kabul edin, begenilmiyorsa Grev deyin.
Ucuz - İstifa edinn ey yönetim!
Murat Ercenk - Size helal olsun. Bir de canlı yayın yapsanız.
?????
Premeteon - Sizin hakkınız da ödenmez bütün haberi sizden duyduk okuduk Allah razı olsun sizden yoksa birşeyden haberimiz olmayacaktı
Bi̇r Dost - EEEE SONUÇÇ????
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.