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14 Mar 2024 - 17:09- Gündem G:

Binlerce lastik işçisi zam teklifinin açıklanmasını bekliyor

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Lastik İş Sendikası işverenin yaptığı teklifi fabrikaların önünde işçilere iletecek. İşçilerin kabul ederse imza atılacak. Alanda toplanan binlerce işçi Lastik İş Sendikası’nın açıklama yapmasını bekliyor.

Süriye Çatak Tek
Süriye Çatak Tek Tüm Haberleri
Binlerce lastik işçisi zam teklifinin açıklanmasını bekliyor
Binlerce lastik işçisi zam teklifinin açıklanmasını bekliyor
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Lastik İş Sendikası’nın, Pirelli, Brisa, Prometon ve Goodyear ile yaptığı görüşmeler tamamlandı. Lastik İş Sendikası işçilere vardiyadan çıktıklarında eve gitmemeleri yönünde mesaj atarken, fabrikaların önünde toplanan işçilere işverenin teklifi iletilecek. İşçi kabul ederse sözleşme imzalanacak, kabul etmemesi durumunda ise sözleşme imzalanmayacak.

LASTİK İŞÇİLER TOPLANDI
Lastik İş’in mesaj atmasının ardından binlerce işçi Goodyear’ın önünde toplandı. Yağmur yağışı etkili olurken, alanda toplanan işçiler horon tepti. Lastik İş Sendikası’nın açıklama yapması bekleniyor.

14 Mar 2024 - 17:09 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(6)
06

Takimci - Konuşmadan birçoğumuzun birşey anlamadık ama net olan birşey varsa o da bu işçi herşeyi hakediyor...

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 14 Mart 17:34
05

Güldük,eğlendik - Oylamayı boğuntuya getirmek isteyen başkan bütün fabrikaları İzmit Goodyear servis otoparkında topluyor. Akıllı olun kulhanbeyligi yapmayın. Zamlar begeniliyorsa kabul edin, begenilmiyorsa Grev deyin.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 14 Mart 17:29
03

Murat Ercenk - Size helal olsun. Bir de canlı yayın yapsanız.

?????

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 14 Mart 17:23
02

Premeteon - Sizin hakkınız da ödenmez bütün haberi sizden duyduk okuduk Allah razı olsun sizden yoksa birşeyden haberimiz olmayacaktı

Yanıtla . 8Beğen . 0Beğenme 14 Mart 17:22
Diğer 4 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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