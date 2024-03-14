28 Haziran ASM’de kaba inşaat bitirildi

BÜYÜKŞEHİR DEVREYE GİRMİŞTİ
28 Haziran ASM, geçen yıl kiracısı olduğu 28 Haziran Mahallesi Eski İstanbul Yolu Caddesi No: 54’teki binadan mal sahibi tarafından yüksek kira talep edilmesi nedeniyle çıkma kararı almak zorunda kalmıştı. Bu gelişme sonrası 28 Haziran Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi için Büyükşehir Belediyesi devreye girmiş, yine aynı mahalledeki Mevlana Kültür Merkezi ile Bayram Aslan Sokak arasındaki bölümde yeni yer yapılmaya başlanmıştı.
4 DOKTOR ODASI BULUNACAK
Prefabrik yapının inşaatı hızlı ilerledi. Kaba inşaatı biten yapının iç bölümündeki düzenlemeler de tamamlandıktan sonra 28 Haziran ASM buraya taşınacak. İçerisinde 4 doktor odası bulunacak yeni merkezin ay sonuna kadar tamamlanarak açılması hedefleniyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.