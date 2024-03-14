Yeni okul binası hızla yükseliyor

TAŞIYICI KOLONLAR YAPILIYOR

Yapılan incelemeler sonucu 2020 yılında İzmit Cedit Mahallesi Turan Güneş Caddesi’ndeki eski okul binası ve pansiyonu yıkılan İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi için yeni okul binası ile pansiyon binası inşa ediliyor. Aynı alanda yeni binaların inşa süreci hız kesmeden devam ederken katlar hızla yükseliyor. Yeni okul ve pansiyon binasının Mimar Sinan Anadolu Lisesi tarafındaki blok katları çıktı. Ortadaki blokun katları da büyük oranda tamamlanmış durumda. Çarşı tarafında bulunan blokun ise henüz zemin katı yükselmiş durumda, birinci kat için ise taşıyıcı kolonlar inşa ediliyor. 15 Ağustos’ta inşa sürecinin tamamlanması hedeflenen bölgede 32 derslikli okul ve 100 öğrenci kapasiteli pansiyon yer alacak.