DEVA Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Baturman: Projelerimizi seçilen herkes kullanabilir

BAŞKAN ADAYLARIYLA BİRLİKTE GELDİ

31 Mart’ta yapılacak 2024 Yerel Seçimleri öncesi Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Partisi İl Başkanı Zeynep Sudan, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Ensar Baturman, İzmit Belediye Başkan Adayı Ercan Aktan, Başiskele Belediye Başkan Adayı Mehmet Fatih Yaşar ve İzmit Belediyesi 1.Sıra Meclis Üyesi Adayı Neriman Kuş gazetemizi ziyaret etti. Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Adem Turgut ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Cemalettin Öztürk ile bir araya gelen isimler, yerel seçimlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Sudan, geride kalan 2023 Genel Seçimleri hakkında da değerlendirme yaptı.

KOCAELİ’DE HESAP ÖNCEDEN YAPILMIŞ

Sudan, geride kalan genel seçim süreci ile ilgili kısa bir değerlendirmede bulunurken, “Genel seçimde biz seçime ayrı girecektik ama CHP Genel Merkezi, Genel Başkanımız Ali Babacan’ın önüne çeşitli simülasyonlar koyarak ‘Birlikte seçime girersek 300 milletvekili alıyoruz’ demesi üzerine Genel Başkanımız ülke için daha iyi olacak diye seçime birlikte girmeyi seçti. 14 Mayıs’ta Kocaeli’de adayımız yoktu, çok üzüldüm. O süreçte şunu gördük: Kocaeli’de hesap önceden yapılmış, anlaşmalar yapılmış. Kocaeli’de CHP listesinde yer alamadık, önümüz kesildi” dedi.

KENDİSİYLE BİR ZEMİN BULAMADIK

Yerel seçime hazırlık sürecinde partinin bugünkü faaliyetlerinden bahseden İl Başkanı Sudan, “Yerel seçimde adayların belirlenme süreci öncesi CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti’nin il başkanları ile yaklaşık 4 ay önce bir araya geldik. Kendilerine il başkanlığı olarak biz aradık. Birliktelikte kazanacak adayların önünü kesmemek adına işbirliği içerisinde hareket etmeyi önerdik. 3 kez görüştük ve ana muhalefet partisinin il başkanı olması sebebiyle CHP İl Başkanı Bülent Bey’den öncülük bekledik ama kendisiyle bir zemin bulamadık. Saadet Partisi ile Başiskele özelinde bir işbirliği olacak gibi oldu ama geri adım atıldı. Bu belki böyle değildir ama süreç içerisinde il başkanlarında belediyeyi kazanma isteği göremedim.

KENDİ ADAYLARIMIZLA YOLA ÇIKTIK

Genel Başkanımız işbirliklerine sıcak bakıyordu fakat bu süreç karşılıklı adımlar oluşabilecek bir süreç. Sonuç olarak işbirliği görüşmelerinden ortaya bir şey çıkmadı. Bugünlerde 5 partinin işbirliği için çeşitli girişimlerde bulunduğunu duyuyoruz ama biz kendi adaylarımızla yola çıktık. DEVA Partisi olarak biz sıfırdan başlıyoruz. Bizim ilk seçimimiz olacak, 1 kişi olsa bile biz onu kazanamaya talibiz. Herkes bir şeyi kaçırmış. Genel Başkanımız, partimiz için asıl hedefin 2028 olduğunu söylüyor. Amaç o zamana kadar insan kaynağını geliştirmek. Şu anda da gelişiyor ve hazırlanıyoruz. Gerçek DEVA Partisi kadroları ile yol yürüyeceğiz. Dürüst ve ilkeli siyaset yapacağız. Bunu genel seçimden sonra da gösterdik.” ifadelerinde bulundu.

GENÇLER BİZE ALAKA GÖSTERİYOR

Ziyarette söz alan Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı İsmail Ensar Baturman, “Vatandaş ilgi gösteriyor, gençler özellikle genç aday olmamız sebebiyle bize alaka gösteriyor. Çok güzel tepkiler alıyoruz. Biz de buradayız. Projelerimizle varız ve hazırız. Bu kent en fazla vergi veren fakat almaya gelince alamayan bir kent. Turizm ve sanayi kenti olma imkânımız varken hala tam anlamıyla neden olamadık? Gençleri önceleyen projem var. Gençler hayatı yaşayamamaktan dolayı şikâyetçi. Bu kentte 41 yaşa kadar olan herkes genç olacak. İnsanlarımız gezmek istiyor ama imkânları el vermiyor. Biz bunu ortadan kaldıracağız. Seçimi kazanacağız ama kazanamasak da projelerimiz ortada, kazananlar da kullanabilir” dedi.

SEÇİM BÜYÜK SÜRPRİZLERE GEBE

Görüşmede konuşan İzmit Belediye Başkan Adayı Ercan Aktan ise, “İzmit’te ciddi bir yarış var. Ortam karışık ve belirsiz. Bu seçim büyük bir sürprize gebe gibi. Anketlere bakmıyoruz çünkü arıyorlar, ‘Yerel seçimde hangi adayı destekleyeceksiniz?’ diye soruyorlar ama bizim adayımız seçeneklerde yok. Durum buyken anketler çok da önemli değil. İçim içime sığmadığı için uyuyamıyorum. Çalışmalıyım, bunun dışında bir şey düşünmüyorum” dedi. Başiskele Belediye Başkan Adayı Mehmet Fatih Yaşar da, “Başiskele seçim sürecinde çok hareketli. Herkesin şansı var, biri aradan sıyrılabilir. CHP seçmeninden teveccüh görüyoruz. Projelerimiz kitle bazlı değil, tüm Başiskele için projelerimiz var” sözlerini kaydetti.