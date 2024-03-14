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14 Mar 2024 - 17:40- Gündem G:

Lastik işçisine yüzde 82 zam

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Lastik-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Brisa, Pirelli ve Prometeon ile Goodyear İzmit ve Adapazarı fabrikalarında çalışan yaklaşık 6 bin 500 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi imzalandı. İşçilerin onayına sunulan sözleşme ile işçilerin ücretlerine yüzde 82 zam yapıldı. İşçilerin ücretlerinin enflasyon karşısında erimemesi için ise enflasyon ve asgari ücret koruması ve vergi desteği alındı.

Süriye Çatak Tek
Süriye Çatak Tek Tüm Haberleri
Lastik işçisine yüzde 82 zam
Lastik işçisine yüzde 82 zam
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Lastik-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Brisa, Pirelli ve Prometeon ile Goodyear İzmit ve Adapazarı fabrikalarında çalışan yaklaşık 6 bin 500 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandı. Brisa, Pirelli ve Prometeon işveren temsilcileri ile 3,5 saat, Goodyear İzmit ve Adapazarı fabrikalarının işveren temsilcileri ile 2 saat süren ayrı görüşmelerin ardından anlaşma sağlandı. Anlaşmanın sağlanmasının ardından 5 fabrikanın işçileri Goodyear fabrikasının önünde bir araya geldi. Lastik-İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı, işveren ile üzerinde uzlaşma noktasına geldikleri teklifi işçilere sundu.

Lastik işçisine yüzde 82 zam
Lastik işçisine yüzde 82 zam

ENFLASYON VE VERGİ DİLİMİ KORUMASI

Büyük coşkunun yaşandığı açıklamada işçiler halay çekip horon teperek sözleşmelerini kutladı. İşçiler, Genel Başkan Sarı ve ekibini meşalelerle karşıladı. Uzun süren bir görüşme trafiğinin ardından çok güzel bir sözleşmeye imza attıklarını söyleyen Sarı, “Yaptığımız sözleşmede sözleşmeye iki madde eklettik. Promosyon maddesini ekledik. İkinci, üçüncü ve dördüncü 6 aylık zamlarına enflasyon korumuşa aldık. Son dört ay vergi diliminde çok ücretlerimizi eriten vergi ile ilgili vergi koruması aldık.

Lastik işçisine yüzde 82 zam
Lastik işçisine yüzde 82 zam

FARKLAR 26 MART’A YATACAK

İlk 6 ay üretim ve destek işçilerine yüzde 82 zam aldık. Destek birinci, ikinci, üçüncü grup yukarı çekildikten sonra üzerine yüzde 82 aldık. İkinci 6 ay enflasyon artı enflasyonun yüzde 10, asgari ücret enflasyon arasındaki fark işçilerin ücretlerine yansıtılacak. Üçüncü ve dördüncü 6 ayda enflasyon artı enflasyonun yüzde 20’si ve asgari ücret koruması yaptık. Temmuz ayında asgari ücret artmazsa asgari ücret farkı en az 5 puan eklenecek. Vergi koruması kapsamında 2024 yılında  üretim işçilerine 15 bin lira, 13 bin lira, 2025 yılında ise üretim işçilerine 17 bin lira, destek işçileri için ise 15 bin lira aldık. Bu çek olarak verilecek ve istediğiniz yerden alışveriş yapabileceksiniz. Sosyal haklara ise üretim işçilerine 120 ile yüzde 300 arasında destek işçilerine ise yüzde 120 ile yüzde 350 arasında zam aldık. Farklar bu ayın 26’sında alacaksınız” dedi.

# İzmit, sosyal, başkan

14 Mar 2024 - 17:40 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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