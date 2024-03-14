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14 Mar 2024 - 18:36- Perde Arkası G:

Yine A101 yine fiyat farkı sorunu

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Körfez Yarımca’da bulunan Atatürk Anadolu Lisesi’nin karışımdaki A101 zincir marketinde yaptığı alışverişin ardından evine giden vatandaş, aldığı ürünün kasa fiyatı ve reyon fiyatı arasında fark olduğunu gördü.

Süriye Çatak Tek
Süriye Çatak Tek Tüm Haberleri
Yine A101 yine fiyat farkı sorunu mask
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Durumu fark ettikten sonra markete giden vatandaş fiyat farkına itiraz etti ve para iadesini aldı. Ancak tüm marketlerde reyon ve kasa fiyat farkı ile ilgili insanların yaşadığı sıkıntıya dikkat çeken vatandaş, “Ben itiraz ettim ve haklarımı bildiğim için para iadesini aldım. Ancak birçok vatandaş kasa ve reyon fiyat farklarını aldıkları fişte kontrol etmiyor. Tüm vatandaşların bu konuda haklarını bilmesi, reyon ve kasa arasındaki fiyat farkına dikkat etmesini istiyorum. Eğer kasada reyondaki fiyattan satış yapılmamışsa mutlaka itiraz etsinler. Eğer itirazları sonuç almazsa mutlaka ürün aldıkları yeri şikayet etsinler ve denetim yapılmasını sağlasınlar. Bu gerçekten hepimizin daha güvenli alışveriş yapması için çok önemli” dedi.

 

# para

14 Mar 2024 - 18:36 Kocaeli/ İzmit- Perde Arkası --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Volkan - Calisanlara kizmayin bu enflasyona sebep olana kizin hep yanlis yerdesiniz

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 14 Mart 18:45

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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