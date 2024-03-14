Yine A101 yine fiyat farkı sorunu

Durumu fark ettikten sonra markete giden vatandaş fiyat farkına itiraz etti ve para iadesini aldı. Ancak tüm marketlerde reyon ve kasa fiyat farkı ile ilgili insanların yaşadığı sıkıntıya dikkat çeken vatandaş, “Ben itiraz ettim ve haklarımı bildiğim için para iadesini aldım. Ancak birçok vatandaş kasa ve reyon fiyat farklarını aldıkları fişte kontrol etmiyor. Tüm vatandaşların bu konuda haklarını bilmesi, reyon ve kasa arasındaki fiyat farkına dikkat etmesini istiyorum. Eğer kasada reyondaki fiyattan satış yapılmamışsa mutlaka itiraz etsinler. Eğer itirazları sonuç almazsa mutlaka ürün aldıkları yeri şikayet etsinler ve denetim yapılmasını sağlasınlar. Bu gerçekten hepimizin daha güvenli alışveriş yapması için çok önemli” dedi.