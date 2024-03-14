Tutuş, sağlık çalışanlarını unutmadı

AK Parti İzmit İlçe Başkanlığı SKM programları kapsamında, 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle Şehir Hastanesi, Umuttepe ve Aile Sağlık merkezlerinde görev yapan doktor, hemşire ve sağlık çalışanlarına yönelik ziyaret programı düzenledi. AK Parti Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Sadettin Hülagü’nün de katıldığı programda AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, sağlık çalışanlarına karanfil takdim etti.

KARANFİL TAKDİM ETTİ

İzmit'te temas etmedik, gönlüne dokunmadık sağlık çalışanı bırakmayan Tutuş, KOÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Maksut Görkem Aksu, Şehir Hastanesi Başhekim Vekili Uzm. Dr. Gökhan Nalbant’ı da ziyaret etti. Ayrıca İzmit’teki aile sağlık merkezinde görevli doktor, hemşire ve sağlık çalışanlarına gerçekleştirilen ziyaretlerde karanfil dağıtıldı.

TEŞKİLATLARDAN ZİYARET

AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, belediye meclis üyesi adayları ve teşkilat üyeleri de 14 Mart dolayısıyla ilçedeki sağlık merkezlerinde sağlık çalışanlarına karanfil takdim etti.

Kaynak: Haber Merkezi