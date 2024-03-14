Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Siyaset

Tutuş, sağlık çalışanlarını unutmadı

ABONE OL Google News Sayfamız

AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla ilçe genelindeki sağlık kuruluşlarını gezdi, sağlık çalışanlarına karanfil verdi

Tutuş, sağlık çalışanlarını unutmadı mask
Tutuş, sağlık çalışanlarını unutmadı
Tutuş, sağlık çalışanlarını unutmadı
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

AK Parti İzmit İlçe Başkanlığı SKM programları kapsamında, 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle Şehir Hastanesi, Umuttepe ve Aile Sağlık merkezlerinde görev yapan doktor, hemşire ve sağlık çalışanlarına yönelik ziyaret programı düzenledi. AK Parti Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Sadettin Hülagü’nün de katıldığı programda AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, sağlık çalışanlarına karanfil takdim etti.

Tutuş, sağlık çalışanlarını unutmadı

KARANFİL TAKDİM ETTİ

İzmit'te temas etmedik, gönlüne dokunmadık sağlık çalışanı bırakmayan Tutuş, KOÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Maksut Görkem Aksu, Şehir Hastanesi Başhekim Vekili Uzm. Dr. Gökhan Nalbant’ı da ziyaret etti. Ayrıca İzmit’teki aile sağlık merkezinde görevli doktor, hemşire ve sağlık çalışanlarına gerçekleştirilen ziyaretlerde karanfil dağıtıldı.

Tutuş, sağlık çalışanlarını unutmadı

TEŞKİLATLARDAN ZİYARET

AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, belediye meclis üyesi adayları ve teşkilat üyeleri de 14 Mart dolayısıyla ilçedeki sağlık merkezlerinde sağlık çalışanlarına karanfil takdim etti.

Kaynak: Haber Merkezi

# Kocaeli, İzmit, parti, meclis, başkan, AK Parti, ilçe

14 Mar 2024 - 18:38 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.174.688 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

USTA VE ELEMANLAR ARANIYOR

Firmamızda çalıştırılmak üzere ahşap ve mobilya işlerinden anlayan USTA VE ELEMANLAR alınacaktır. Maaş + Ssk + Yemek +Ulaşım İrtibat: Recep Kılıç -...

BEDEN İŞÇİSİ ARANIYOR

KOCAELİ / KARTEPE şubemizde çalışmak üzere YÜKLEME ve BOŞALTMA YAPABİLECEK BEDEN İŞÇİSİ personel arıyoruz. TEL: 0 534 274 06 48

PANSİYONDA ÇALIŞACAK PERSONEL ARANIYOR

İzmit'te bulunan pansiyonumuzda çalışacak aşağıdaki niteliklerde elemanlar alınacaktır. *18-30 yaş VASIFSIZ İŞÇİ *Yeni emekli olmuş 30-60 yaş arası...

BAŞOLSAN MAKİNA ELEMANLAR ARIYOR

Fabrikamızda çalıştırılmak üzere, askerliğini yapmış, *MANUEL TORNA OPERATÖRÜ, *CNC TORNA OPERATÖRÜ ve *SOLİD CAD CAM ELEMANLARI alınacaktır. BA...

YARDIMCI BAYAN PERSONEL ARANIYOR

Başiskele’de ev işlerinde tam zamanlı çalışacak, *YARDIMCI BAYAN PERSONEL aranıyor. Tel: 0505 499 87 98

PERSONEL ARANIYOR

Körfez‘deki Basınçlı Kap imalatı sektöründe faaliyet gösteren fabrikamızda çalıştırılmak üzere *Askerliğini yapmış, *45 yaşını aşmamış GAZALTI, ELE...

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48

KOCAELİ KERESTE PERSONEL ARIYOR

Palet Fabrikasında çalışabilecek VASIFLI VASIFSIZ ELEMANLAR aranıyor. Ayrıca, *80’LİK ŞERİT MAKİNA USTASI, *TOMRUK ARABALI USTASI, *ŞERİT BİLEME US...

ORKA DONATIM ELEMANLAR ARIYOR

Orka Donatım firmasında Tersanede çalışacak *KAYNAKÇI, *MONTAJCI, *YARDIMCI VE VASIFSIZ ELEMAN alınacaktır. Tel: 0536 618 52 10 - 0544 963 75 26...

ŞAFAK GEMİ ELEMAN ARIYOR

ŞAFAK GEMİ DONATIM Şirketimiz bünyesinde, meslek öğrenebilecek kapasitede olan 18-50 yaş arası VASIFSIZ YARDIMCI ELEMAN alınacaktır. Tel: 0262 323...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Tutuş, sağlık çalışanlarını unutmadı mask
Tutuş, sağlık çalışanlarını unutmadı
DEVA Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Baturman: Projelerimizi seçilen herkes kullanabilir mask
DEVA Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Baturman: Projelerimizi seçilen herkes kullanabilir
Ömeroğlu, Sarışeyhlilere konuk oldu mask
Ömeroğlu, Sarışeyhlilere konuk oldu
AK Parti Gebze tam kadro sahada mask
AK Parti Gebze tam kadro sahada
Yazlık’ta Başkan Sezer’e miting gibi karşılama mask
Yazlık’ta Başkan Sezer’e miting gibi karşılama
Söğüt’ten Hacı Osman’da gövde gösterisi mask
Söğüt’ten Hacı Osman’da gövde gösterisi

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL