Lastik-İş sözleşmesinin ayrıntıları belli oldu, İşçinin aylık ücreti 90 bin lira oldu

İŞÇİLER KABUL ETTİ
Lastik-İş’in örgütlü olduğu Brisa, Pirelli, Prometeon ve Goodyear Adapazarı ve İzmit fabrikalarında çalışan yaklaşık 7 binin üzerinde işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri imzalandı. Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Alaaddin Sarı’nın Goodyear fabrikasının önünde tüm işçilerin onayına sunduğu sözleşme ile işçilerin ücretlerine ilk 6 ay yüzde 82 oranında zam yapıldı. Sözleşmede en önemli konu olan promosyon, enflasyon ve asgari ücret korumuşa ile vergi desteği üzerinde de anlaşma sağlandı. Yapılan sözleşmenin tüm ayrıntıları da belli oldu.
ORTALAMA ÜCRET 56 BİN 762 LİRA
Yeni dönem toplu iş sözleşmeleri ile üretim işçilerinin sosyal yardımlarında yüzde 120 ile yüzde 300 oranları arasında; destek işçisi üyelerimizin sosyal yardımlarına da yüzde 120 ile yüzde 350 oranları arasında zam yapıldı. Üretim işçilerinin ilk 6 ayda aylık çıplak ücretlerine yüzde 82 oranında zam yapılarak 56 bin 762 liraya yükseltildi. Destek işçilerin birinci, ikinci ve üçüncü grubun 21 bin 500 liranın altında olanların ücretleri 21 bin 600 liraya çıkartılarak üzerine yüzde 82 zam yapıldı. Böylece destek işçilerinin ücretleri 36 bin 600’e çıktı.
ALIM GÜCÜ ARTIŞI KORUMA ALTINDA
Toplu iş sözleşmelerinin ikinci altı ayında işçilerin ücretlerine açıklanan altı aylık enflasyon oranına, enflasyon oranının yüzde 10’u, üçüncü ve dördüncü altı aylarında açıklanan enflasyon oranına, enflasyon oranın yüzde 20’si eklenerek zam uygulanacak. Ayrıca yeni dönem toplu iş sözleşmelerinde, son yıllarda açıklanan enflasyon oranları ile asgari ücret artış oranları arasında görünen tutarsızlık nedeniyle, toplu iş sözleşmesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylarında işçilerin ücretleri ile asgari ücret arasındaki farkın korunması için ek düzenlemeler yapıldı. Bu nedenle sözleşmenin ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylarında, asgari ücret artış oranının ücret zammı oranından yüksek olması durumunda, asgari ücret artış oranı ile ücret zammı arasındaki yüzdelik farkın yarısının ücret zammı oranına eklenmesi konusunda anlaşma sağlandı.
BANKA PROMOSYONU ALINACAK
İşçilerin belini büken vergi artışları ile ilgili de işçileri koruma altına alan sendika sözleşmenin ilk yılı üretim işçilerine net 15 bin lira, ikinci yılı net 21 bin lira, destek işçilerine ise ilk yıl net 13 bin, ikinci yıl ise 17 bin lira tutarında çek verilecek. İşyerinde uygulanmakta olan ve 2 defa verilen erzak yardımı, her sözleşme yılında 3 defaya çıkarıldı. Ayrıca uzun yıllardır toplu iş sözleşmesi tekliflerinde yer alan ve banka promosyonu talebi de imzalanan yeni dönem toplu iş sözleşmelerinde güvence altına alındı.
MAAŞLAR DA BELLİ OLDU
Ocak ayı itibariyle geçerli olacak toplu sözleşme ile üretim işçilerinin çıplak brüt ücretleri 56 bin 762 liraya, destek işçilerinin ücretleri ise 36 bin 600 liraya çıkartıldı. Ancak brüt ücretlere eklenen sosyal yardımlar ve yan haklarla birlikte üretim işçilerinin giydirilmiş ücreti aylık 90 bin, destek işçilerinin ücreti ise 57 bin liraya çıktı.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(5 )
Korfezli Savaşçı - İmam 41 bin net aliyor .imamdan bile az nette .size tenesir paklar
Manuş Baba - Şu mübarek ramazan ayında İnsanların çoğunun onurunu kırdınız. Hayallerini yıktınız. Allah sizin belanızı bu Hayatta yaşarken vermiş zaten. Ahiret hayatında da Cehennem azabından kurtulamazsınız inşallah. HEM İŞVEREN HEMDE SENDİKA CEHENNEMİN EN DİBİNDE AZAP ÇEKİN. VAHDET BAŞKANIM ALLAH SİZDEN RAZI OLSUN. NE BÜYÜK ADAMSINIZ. YEMEDİNİZ İŞÇİYİ DÜŞÜNDÜNÜZ AMA BU HAİN İŞÇİ GENEDE SENİ SAVUNMADI......
Brisalı - Sizde hiç Allah korkusu kalmamış o yağmurda işten çıkan insanları nasıl bekletiniz işin gücünüz hava geldiğin yeri unutma boyacı sarı.
Goodyaer - Yani bu rakamları hesaplayan arkadaşlar sanki i.k da çalışıyor hatta içeriye teklif sunulsun bu arkadaşlrı işe alsınlar ????
Lastik Emeklisi - Hepinize şimdiden geçmiş olsun gençler.
İkramiyelerle ek hesapları kapatmaya daha çoookkkk devam edersiniz.
Lastik işçisi bitmiştir.
Yazık.........
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.