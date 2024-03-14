Lastik-İş sözleşmesinin ayrıntıları belli oldu, İşçinin aylık ücreti 90 bin lira oldu

İŞÇİLER KABUL ETTİ

Lastik-İş’in örgütlü olduğu Brisa, Pirelli, Prometeon ve Goodyear Adapazarı ve İzmit fabrikalarında çalışan yaklaşık 7 binin üzerinde işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri imzalandı. Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Alaaddin Sarı’nın Goodyear fabrikasının önünde tüm işçilerin onayına sunduğu sözleşme ile işçilerin ücretlerine ilk 6 ay yüzde 82 oranında zam yapıldı. Sözleşmede en önemli konu olan promosyon, enflasyon ve asgari ücret korumuşa ile vergi desteği üzerinde de anlaşma sağlandı. Yapılan sözleşmenin tüm ayrıntıları da belli oldu.

ORTALAMA ÜCRET 56 BİN 762 LİRA

Yeni dönem toplu iş sözleşmeleri ile üretim işçilerinin sosyal yardımlarında yüzde 120 ile yüzde 300 oranları arasında; destek işçisi üyelerimizin sosyal yardımlarına da yüzde 120 ile yüzde 350 oranları arasında zam yapıldı. Üretim işçilerinin ilk 6 ayda aylık çıplak ücretlerine yüzde 82 oranında zam yapılarak 56 bin 762 liraya yükseltildi. Destek işçilerin birinci, ikinci ve üçüncü grubun 21 bin 500 liranın altında olanların ücretleri 21 bin 600 liraya çıkartılarak üzerine yüzde 82 zam yapıldı. Böylece destek işçilerinin ücretleri 36 bin 600’e çıktı.

ALIM GÜCÜ ARTIŞI KORUMA ALTINDA

Toplu iş sözleşmelerinin ikinci altı ayında işçilerin ücretlerine açıklanan altı aylık enflasyon oranına, enflasyon oranının yüzde 10’u, üçüncü ve dördüncü altı aylarında açıklanan enflasyon oranına, enflasyon oranın yüzde 20’si eklenerek zam uygulanacak. Ayrıca yeni dönem toplu iş sözleşmelerinde, son yıllarda açıklanan enflasyon oranları ile asgari ücret artış oranları arasında görünen tutarsızlık nedeniyle, toplu iş sözleşmesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylarında işçilerin ücretleri ile asgari ücret arasındaki farkın korunması için ek düzenlemeler yapıldı. Bu nedenle sözleşmenin ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylarında, asgari ücret artış oranının ücret zammı oranından yüksek olması durumunda, asgari ücret artış oranı ile ücret zammı arasındaki yüzdelik farkın yarısının ücret zammı oranına eklenmesi konusunda anlaşma sağlandı.

BANKA PROMOSYONU ALINACAK

İşçilerin belini büken vergi artışları ile ilgili de işçileri koruma altına alan sendika sözleşmenin ilk yılı üretim işçilerine net 15 bin lira, ikinci yılı net 21 bin lira, destek işçilerine ise ilk yıl net 13 bin, ikinci yıl ise 17 bin lira tutarında çek verilecek. İşyerinde uygulanmakta olan ve 2 defa verilen erzak yardımı, her sözleşme yılında 3 defaya çıkarıldı. Ayrıca uzun yıllardır toplu iş sözleşmesi tekliflerinde yer alan ve banka promosyonu talebi de imzalanan yeni dönem toplu iş sözleşmelerinde güvence altına alındı.

MAAŞLAR DA BELLİ OLDU

Ocak ayı itibariyle geçerli olacak toplu sözleşme ile üretim işçilerinin çıplak brüt ücretleri 56 bin 762 liraya, destek işçilerinin ücretleri ise 36 bin 600 liraya çıkartıldı. Ancak brüt ücretlere eklenen sosyal yardımlar ve yan haklarla birlikte üretim işçilerinin giydirilmiş ücreti aylık 90 bin, destek işçilerinin ücreti ise 57 bin liraya çıktı.