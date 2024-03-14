Gebze'de uyuşturucu operasyonu

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Gebze'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. 4 kişi gözaltına alınırken, 3 kilo 102 gram metamfetamin, 2 gram esrar, 7 adet captagon, 25 bin 200 lira ve 12 bin lira Suriye lirası ele geçirildi.
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. M.E. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, H.H, Y.B. ve S.D. tutuklandı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.