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Damper yüksek gerilim hattına değdi, sürücü elektrik akımına kapıldı

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Gebze'de tırın damperinin yüksek gerilim hattının tellerine değmesi neticesinde elektrik akımına kapılan sürücü ağır yaralandı.

Damper yüksek gerilim hattına değdi, sürücü elektrik akımına kapıldı mask
Damper yüksek gerilim hattına değdi, sürücü elektrik akımına kapıldı
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Olay, Gebze ilçesi Pelitli Mahallesi Maden Sokak’ta meydana geldi. Edinilen biliye göre, 43 LJ 076 plakalı tırın sürücü Orhan S., damperi kaldırarak araçtan aşağıya indi. O esnada damper, yüksek gerilim hattının tellerine değdi. Orhan S., araçtan indiği esnada elektrik akımına kapılarak yaralandı. Olayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı. Sürücünün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

14 Mar 2024 - 20:14 İHA Kocaeli- Asayiş --- Okunma

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