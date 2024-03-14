“Yolumuzu yapın”

Yolun durumunun çok kötü olduğunu söyleyen vatandaşlar, “Haydar Aliyev Parkı’nın önüne doğru giden parkın mezarlık tarafı her yağışta göle dönüyor. Konu ile ilgili yaptığımız başvurular sonuçsuz kalıyor. Defalarca bu alan haber yapıldı, belediyeye iletildi ama ilgilenen olmadı. Biz bu yolun yapılmasını istiyoruz. Çocuklarımız bu alanlarda oynuyor. Gerçekten yazık günah. Kartepe Belediyesi’nin sesimizi duyacağına ve yolumuzu yapacağına inanıyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.