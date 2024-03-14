“Yolumuzu yapın”

Yolun durumunun çok kötü olduğunu söyleyen vatandaşlar, “Haydar Aliyev Parkı’nın önüne doğru giden parkın mezarlık tarafı her yağışta göle dönüyor. Konu ile ilgili yaptığımız başvurular sonuçsuz kalıyor. Defalarca bu alan haber yapıldı, belediyeye iletildi ama ilgilenen olmadı. Biz bu yolun yapılmasını istiyoruz. Çocuklarımız bu alanlarda oynuyor. Gerçekten yazık günah. Kartepe Belediyesi’nin sesimizi duyacağına ve yolumuzu yapacağına inanıyoruz” dedi.