Arsalarına dökülen hafriyatın alınmasını istiyorlar

Vatandaşlar, “Sokağımızda İSU tarafından altyapı çalışması yapıldı. Çalışmadan çıkan hafriyat bizim arsamıza dökülmüş. Kartepe Belediyesi ile İSU Kartepe Şube Müdürlüğüne durumu anlattık. Bize hafriyatı alacaklarını söylediler ancak üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen gelen ya da giden olmadı. Kartepe Belediyesi ve İSU Kartepe Şube Müdürlüğünden ricamız döktükleri hafriyatı almaları. İki kurumun da sesimizi duyup bize yardım edeceklerine inanıyoruz” dedi.