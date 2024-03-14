Projelerini açıklayan Şirin: Daha iyi bir İzmit için yola çıktık

İZMİT İLÇE BAŞKANI KATILAMADI

İYİ Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Kamil Şirin İzmit için hazırladığı projelerini açıkladı. Wellborn Luxury Hotel'de düzenlenen toplantıyla projelerini açıklayan Şirin'i İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Nusret Acur, İl Yönetim Kurulu Üyeleri, İYİ Parti İzmit İlçe Yöneticileri, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gencay Yıldıztekin, meclis üyesi adayları ve parti üyeleri katıldı. İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Ayşegül Babacan'ın sağlık sorunları sebebiyle katılmadığı programda projeler açıklandı.

KİMSENİN İZMİTLİ'Yİ ZEHİRLEMEYE HAKKI YOK

Projeleri açıklayan İYİ Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Kamil Şirin şunları söyledi: "Daha iyi bir İzmit için yola çıktık. İzmit’in gündeminde çöp fabrikası var. 2 kısımdan oluşuyor. Biri yakma diğer depolama tesisi. Bu tesis etrafına kötü kökü salıyor. Bölgede heyelan riski var. Yeni bir yer bulunması lazım, yerin kent merkezinden uzakta olması gerekiyor. Ruhsatı bizde değil Büyükşehir'de ama Büyükşehir'in de halkın sağlığını koruması gerek, bunun yapılması için ortaya keskin tavrı koyuyoruz. Kapattırmak için elimizden geleni yapacağız. Gerek hukuki gerekse de demokratik haklarımızı kullanacağız. Yapı şehrin içine kaldı, yakma tesisi modern ama mutlak suretle çıkan gazlarda ağır metaller var, insanımızı zehirliyor. İzmitli'nin zehirlenmesini kabul etmiyorum. Vizyonunu ortaya koyarak bu işin takipçisiyiz. Kimsenin İzmitli'yi zehirlemeye hakkı yok.

DÜNYADAN OLDUKÇA DESTEK ALIRIZ

Biz tarihin en zengin medeniyetleri üzerinde kurulan bir kente sahibiz. Urfa bir anda önemli bir turizm kenti haline geldi, bunu bulunan tarihi kalıntılarla sağladı. İzmit ise tarihi değere sahip en önemli kentlerden biri. Kentsel dönüşüm bu tarihim ortaya çıkarılması için fırsat olabilir. Bazı mahallelerimiz tarihin üzerine kurulu, bu mahalleler kentsel dönüşümde önceliğinde biz dünyadan da oldukça destekte alırız. Başta Orhan Mahallesi, Seka Park'ın bulunduğu bölge bu kente müze kenti yapar. Dünyanın en önemli yerleri arasında yer alırız. Bu çalışma ile kente turist akar, havalimanı çalışmaya başlar ve sanayici kendine çeki düzen verir. Tarihsel mirası göz arda edip kentsel dönüşümü yaparsak kente, insanlığa ihanet ederiz.

İZMİT FORUM YAPACAĞIZ

Aç-kapa tünel projemiz var. Önceden Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışılmış bir proje. Bununla Kuruçeşme'den başlayarak 42 Evler mevkiine kadar yolu yer altına almaktan bahsediyoruz. Bu yapıldığı takdirde İzmit bir deniz kenti olacak ve denizle buluşacak. En azından tren garından 42 Evler mevkiine kadar bile bunu yapsak çok önemli bir alanı kazanmış oluyoruz. Bu adımla İzmit çok güzel bir alana kavuşabilir. İzmit Forum yapacağız çünkü seçmenimiz 'Neden seçimden seçime geliyorsunuz' diye sitem ediyor. Forum ile birden fazla iletişim kanalı oluşturacağız. Haftada 1 gün insanımızın başkanıyla eşit olarak konuşabileceği bir ortam sağlayacağız. Bu demokrasi için de çok önemli.

İZMİT NARKOTİK KENTİ HALİNE GELDİ

Gençler her birimizin geleceği. Kariyer Merkezi kurmak istiyoruz. İzmit Belediyesi sınırlarında pek çok sanayi şirketi var, belediye bu konuda inisiyatif alırsa gençlerin elinden tutulur. İzmit'te İzmitli vatandaşlar istihdam edilmeli. Gençlerimize günde 1 öğün yemek desteği sağlayacağız. Yurtlar kuracağız. İzmit bir narkotik kenti haline geldi, bazı mahallelerdeki gençlerimiz sahipsiz kalmış durumda. Aileler bazen çocuklarıyla başa çıkamıyor. Bu noktada İzmit Belediyesi olarak hem emniyete hem üniversite ile ortak çalışmalar yapılması şart. Biz bunu yapacağız. AMATEM'in bir an önce hizmete alınması için baskı yapmamız gerekiyor. Biz de AMATEM'e destek vermeliyiz. Belediye olarak kamu hizmetinin devamlılığında adımlar atabiliriz.

PEK ÇOK SPOR TESİSİNE İHTİYACIMIZ VAR

Kadınlar bizim öncelikli gruplardan. Evinden dışarı çıkmamış kadınlarımızın sosyalleşmesi, hayatın içerisine dahil edilmesi çok önemli. Kadınlarımızın devletin şefkatli ellerine ihtiyacı var. Kadınlarımız sadece Ramazan'dan Ramazan'a hatırlamamalı. Emeklilerimizin faturalarına olabildiğince destek vermek istiyoruz. Evde bakım hizmetlerinin kapsamını ve kalitesini arttıracağız. Pek çok spor tesisine ihtiyacımız var. Kentin arka tarafında çok kamu arazileri var. Kamu arazilerinin muhakkak gezi parkurlarına dönüşmesi, spor tesislerine dönüşmesi gerekiyor. Bir spor vadisi, koridoru kamu arazileri üzerine kurulabilir. Bunu yaparsak İzmit'te ciddi sporcu yetiştiririz. Çiftçilerimizi desteklemek, ürünlerini satabileceği alanlar kurmak istiyoruz. Bunu kamyondan halka arz ile yapacağız.

ALİKAHYA'YA SPOR LİSESİ YAPMAK İSTİYORUZ

Sokak köpekleri konusunda modern barınaklar yapılabilir, veteriner hizmeti ve kısırlaştırma işlemiyle bu hayvanlar burada tutulabilir. Fakat sokaklarda hayvan olamaması da iyi bir durum değil çünkü mahallelerin sevilen köpekleri var. Çocukların arkadaşı olan köpekler var, bu konuda hibrit bir çalışma yapılabilir. Çöp kamyonları çöpleri alıyor ve çekip gidiyor. Sonrasında o çöp kutuları çevresinde çöpler birikiyor. Bunun için nöbetçi çöp kamyonu uygulamasına geçeceğiz. İzmit'i yeni bir görünüme kavuşacak. İzmit'in entelektüel kesimi çok önemli, her zaman yanlarında olacağız. Çocuklarımız için Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte çalışmak istiyoruz. 'Bu kentte bir spor lisesi var mı?' diye aklıma geldi baktım bir tane varmış ama biz seçilirsek Alikahya'da Spor Lisesi yapmak istiyoruz. Seçilme ihtimalimiz düşük görülüyor olsa da liseyi hayata geçireceğiz"

500 BİN KİŞİ RİSK ALTINDA

İYİ Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gencay Yıldıztekin şunları söyledi: "Ülkemizde siyasetçiye güven kalmamış durumda, eğer toplumla siyaset arasında bu kadar mesafe açılması iyi değil. 'Allah bize liyakatli kadrolar nasip etsin' diye dua ediyorum. Bu kentte 500 bin kişi risk altında, kentsel dönüşüm ile ilgili bir şey yapılmayabilir. Eğer biz seçilirsek hem kentsel dönüşüm hem yenilenme, hem güçlendirme hem de yeni yerler inşa edeceğiz"