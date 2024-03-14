Yeniden Refah’ın pankartı vatandaşı rahatsız etti

Belediye başkan adayları, belediye meclis üyesi adayları ve muhtarlar bulundukları bölgelerde astıkları pankart ve afişlerle ulaşamadıkları vatandaşlara seslerini duyurmaya çalışıyor. Elbette bu kadar yoğun çalışma içinde çok farklı pankartlara da denk geliyoruz. Körfez’de bir okurumuz Yeniden Refah Partisi’nin “Ahlak yoksa yerle bir olan şehirler vardır” sloganının çağrışımının 1999 depremine kendilerini götürdüğünü söyledi. Yeniden Refah’ın bu sloganı tüm ilçelerde de kullandığına dikkat çeken okurumuz, “1999 depreminde televizyon ve gazetelerde çıkıp birileri onlar ahlaksızlık yaptı, fuhuş yaptı diye deprem olduğunu söylediler. Şimdi bu söz aynı anlamda kullanılmazsa dahi o dönemi çağrışım yapan bir pankartın kullanılması çok itici geldi. Bu pankartlar gerçekten çok gereksiz olmuş ve insanları belki de incitebilir. Siyasiler bu kadar rahat söz söylememeli” dedi.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.