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Yeniden Refah’ın pankartı vatandaşı rahatsız etti

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Yerel seçimlerin yaklaşması ile birlikte tüm siyasi partiler adayları ile sahada tam gaz çalışıyor.

Süriye Çatak Tek
Süriye Çatak Tek Tüm Haberleri
Yeniden Refah’ın pankartı vatandaşı rahatsız etti mask
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Belediye başkan adayları, belediye meclis üyesi adayları ve muhtarlar bulundukları bölgelerde astıkları pankart ve afişlerle ulaşamadıkları vatandaşlara seslerini duyurmaya çalışıyor. Elbette bu kadar yoğun çalışma içinde çok farklı pankartlara da denk geliyoruz. Körfez’de bir okurumuz Yeniden Refah Partisi’nin “Ahlak yoksa yerle bir olan şehirler vardır” sloganının çağrışımının 1999 depremine kendilerini götürdüğünü söyledi. Yeniden Refah’ın bu sloganı tüm ilçelerde de kullandığına dikkat çeken okurumuz, “1999 depreminde televizyon ve gazetelerde çıkıp birileri onlar ahlaksızlık yaptı, fuhuş yaptı diye deprem olduğunu söylediler. Şimdi bu söz aynı anlamda kullanılmazsa dahi o dönemi çağrışım yapan bir pankartın kullanılması çok itici geldi. Bu pankartlar gerçekten çok gereksiz olmuş ve insanları belki de incitebilir. Siyasiler bu kadar rahat söz söylememeli” dedi.

 

# meclis, başkan, deprem, çalışma, Körfez

14 Mar 2024 - 21:53 Kocaeli/ Körfez (Tütünçiftlik)- Perde Arkası --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

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