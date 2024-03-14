Kocaeli’de 22 kadın belediye başkanlığı için yarışacak   

ADAYLARIN YÜZDE 10,28 KADIN

2024 Yerel Seçimleri’nde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve 12 ilçe belediye başkanı olmak üzere kentte toplam 13 belediye başkanı seçilecek. 13 belediye başkanlığı için toplam 214 aday açıklanırken bu adaylardan sadece 22’si kadınlardan oluştu. Oransal olarak kadın adayların tüm adaylar içerisinde payı yüzde 10,28 olarak gerçekleşti. Kadın adayların hepsi bir siyasi partinin başkan adayı olarak gösterilirken kentte herhangi bir bağımsız belediye başkan adayı çıkmadı.

EN FAZLA KADIN ADAY BÜYÜKŞEHİR İÇİN

Kentteki 13 belediye başkanlığı arasında en fazla kadın aday, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı için çıktı. 5 kadın aday bu görev için 31 Mart’ta seçmen karşısına çıkacak. Dilovası ve Gebze Belediye Başkanlıkları için kadın aday bulunmazken Başiskele, Darıca ve İzmit Belediye Başkanlıkları için 3’er aday, Karamürsel Belediye Başkanlığı için 2 aday, Çayırova, Derince, Gölcük, Kandıra, Kartepe ve Körfez Belediye Başkanlıkları için ise 1’er kadın aday yarışacak.

ZİRVEDE BİRDEN FAZLA PARTİ VAR

22 adayın tümü de siyasi partiler tarafından aday gösterilirken en fazla kadın aday gösteren birden fazla siyasi parti var. Kocaeli’den en fazla kadın aday gösteren partiler 3’er adayla Demokratik Sol Parti (DSP), Halkın Kurtuluş Partisi, Demokrat Parti, Türkiye Komünist Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) oldu. Sol Parti, Zafer Partisi, Emek Partisi, DEM Parti, Yeniden Refah Partisi, Türkiye İşçi Partisi ve Bağımsız Türkiye Partisi de 1’er kadın belediye başkan adayı gösterdi.

BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI GÜLSÜM DEMİR

CHP İZMİT BELEDİYE BAŞKAN ADAYI FATMA KAPLAN HÜRRİYET

CHP KARTEPE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI NİLAY MERTTÜRK

EMEK PARTİSİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI ARZU ERKAN

SOL PARTİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI İLKAY DENİZ TORUN YÜCE

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ İZMİT BELEDİYE BAŞKAN ADAYI ÇİĞDEM KANDEMİR

YENİDEN REFAH PARTİSİ DARICA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI FATMA KURTULUŞ

ZAFER PARTİSİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI NERMİN TOL

Tüm kadın belediye başkan adayları

Sol Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İlkay Deniz Torun Yüce, DSP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serap Bilmez, Zafer Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nermin Tol, Halkın Kurtuluş Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunya Kızıltaş, Emek Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Arzu Erkan, DEM Parti Başiskele Belediye Başkan Adayı Berfin Tunç, Halkın Kurtuluş Partisi Başiskele Belediye Başkan Adayı Zeynep Kurt, Demokrat Parti Başiskele Belediye Başkan Adayı Selma Dirim Sucu, Türkiye Komünist Partisi Çayırova Belediye Başkan Adayı Rüveyda Betül Süslü Uzar, DSP Darıca Belediye Başkan Adayı Demet Özdemir Çakal, Yeniden Refah Partisi Darıca Belediye Başkan Adayı Fatma Kurtuluş, CHP Darıca Belediye Başkan Adayı Saide Arslan Çalışkan, Demokrat Parti Derince Belediye Başkan Adayı Hülya Uluzman, Türkiye Komünist Partisi Gölcük Belediye Başkan Adayı Yaşargül Oymak, Türkiye Komünist Partisi İzmit Belediye Başkan Adayı Vildan Zeynep Sayıner, CHP İzmit Belediye Başkan Adayı Fatma Kaplan Hürriyet, Türkiye İşçi Partisi İzmit Belediye Başkan Adayı Çiğdem Kandemir, Halkın Kurtuluş Partisi Kandıra Belediye Başkan Adayı Yasemin Kuzubaş, DSP Karamürsel Belediye Başkan Adayı Şevval Polat, Demokrat Parti Karamürsel Belediye Başkan Adayı Aynur Kurt, CHP Kartepe Belediye Başkan Adayı Nilay Merttürk, Bağımsız Türkiye Partisi Körfez Belediye Başkan Adayı Gülsüm Demir.