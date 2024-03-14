Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Siyaset

Kocaeli’de 22 kadın belediye başkanlığı için yarışacak   

ABONE OL Google News Sayfamız

31 Mart’ta gerçekleşecek 2024 Yerel Seçimleri öncesi Kocaeli’de yarışacak kadın belediye başkan adayları belli oldu. Kentte belediye başkanı olabilmek için 22 kadın aday yarışacak.

Muhammet Emin Can
Muhammet Emin Can Tüm Haberleri
Kocaeli’de 22 kadın belediye başkanlığı için yarışacak    mask
Kocaeli’de 22 kadın belediye başkanlığı için yarışacak   
Kocaeli’de 22 kadın belediye başkanlığı için yarışacak   
+5
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

ADAYLARIN YÜZDE 10,28 KADIN

2024 Yerel Seçimleri’nde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve 12 ilçe belediye başkanı olmak üzere kentte toplam 13 belediye başkanı seçilecek. 13 belediye başkanlığı için toplam 214 aday açıklanırken bu adaylardan sadece 22’si kadınlardan oluştu. Oransal olarak kadın adayların tüm adaylar içerisinde payı yüzde 10,28 olarak gerçekleşti. Kadın adayların hepsi bir siyasi partinin başkan adayı olarak gösterilirken kentte herhangi bir bağımsız belediye başkan adayı çıkmadı.

EN FAZLA KADIN ADAY BÜYÜKŞEHİR İÇİN

Kentteki 13 belediye başkanlığı arasında en fazla kadın aday, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı için çıktı. 5 kadın aday bu görev için 31 Mart’ta seçmen karşısına çıkacak. Dilovası ve Gebze Belediye Başkanlıkları için kadın aday bulunmazken Başiskele, Darıca ve İzmit Belediye Başkanlıkları için 3’er aday, Karamürsel Belediye Başkanlığı için 2 aday, Çayırova, Derince, Gölcük, Kandıra, Kartepe ve Körfez Belediye Başkanlıkları için ise 1’er kadın aday yarışacak.

ZİRVEDE BİRDEN FAZLA PARTİ VAR

22 adayın tümü de siyasi partiler tarafından aday gösterilirken en fazla kadın aday gösteren birden fazla siyasi parti var. Kocaeli’den en fazla kadın aday gösteren partiler 3’er adayla Demokratik Sol Parti (DSP), Halkın Kurtuluş Partisi, Demokrat Parti, Türkiye Komünist Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) oldu. Sol Parti, Zafer Partisi, Emek Partisi, DEM Parti, Yeniden Refah Partisi, Türkiye İşçi Partisi ve Bağımsız Türkiye Partisi de 1’er kadın belediye başkan adayı gösterdi.

 

 

Kocaeli’de 22 kadın belediye başkanlığı için yarışacak   

BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI GÜLSÜM DEMİR

 

CHP İZMİT BELEDİYE BAŞKAN ADAYI FATMA KAPLAN HÜRRİYET

 

Kocaeli’de 22 kadın belediye başkanlığı için yarışacak   

CHP KARTEPE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI NİLAY MERTTÜRK

 

Kocaeli’de 22 kadın belediye başkanlığı için yarışacak   

EMEK PARTİSİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI ARZU ERKAN

 

Kocaeli’de 22 kadın belediye başkanlığı için yarışacak   

SOL PARTİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI İLKAY DENİZ TORUN YÜCE

 

Kocaeli’de 22 kadın belediye başkanlığı için yarışacak   

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ İZMİT BELEDİYE BAŞKAN ADAYI ÇİĞDEM KANDEMİR

 

Kocaeli’de 22 kadın belediye başkanlığı için yarışacak   

YENİDEN REFAH PARTİSİ DARICA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI FATMA KURTULUŞ

 

Kocaeli’de 22 kadın belediye başkanlığı için yarışacak   

ZAFER PARTİSİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI NERMİN TOL

 

 

 

Tüm kadın belediye başkan adayları

 

Sol Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İlkay Deniz Torun Yüce, DSP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serap Bilmez, Zafer Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nermin Tol, Halkın Kurtuluş Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunya Kızıltaş, Emek Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Arzu Erkan, DEM Parti Başiskele Belediye Başkan Adayı Berfin Tunç, Halkın Kurtuluş Partisi Başiskele Belediye Başkan Adayı Zeynep Kurt, Demokrat Parti Başiskele Belediye Başkan Adayı Selma Dirim Sucu, Türkiye Komünist Partisi Çayırova Belediye Başkan Adayı Rüveyda Betül Süslü Uzar, DSP Darıca Belediye Başkan Adayı Demet Özdemir Çakal, Yeniden Refah Partisi Darıca Belediye Başkan Adayı Fatma Kurtuluş, CHP Darıca Belediye Başkan Adayı Saide Arslan Çalışkan, Demokrat Parti Derince Belediye Başkan Adayı Hülya Uluzman, Türkiye Komünist Partisi Gölcük Belediye Başkan Adayı Yaşargül Oymak, Türkiye Komünist Partisi İzmit Belediye Başkan Adayı Vildan Zeynep Sayıner, CHP İzmit Belediye Başkan Adayı Fatma Kaplan Hürriyet, Türkiye İşçi Partisi İzmit Belediye Başkan Adayı Çiğdem Kandemir, Halkın Kurtuluş Partisi Kandıra Belediye Başkan Adayı Yasemin Kuzubaş, DSP Karamürsel Belediye Başkan Adayı Şevval Polat, Demokrat Parti Karamürsel Belediye Başkan Adayı Aynur Kurt, CHP Kartepe Belediye Başkan Adayı Nilay Merttürk, Bağımsız Türkiye Partisi Körfez Belediye Başkan Adayı Gülsüm Demir.

# Körfez, başkan, İzmit, Büyükşehir, VAR, ilçe, Kocaeli, parti

14 Mar 2024 - 22:58 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.174.688 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

USTA VE ELEMANLAR ARANIYOR

Firmamızda çalıştırılmak üzere ahşap ve mobilya işlerinden anlayan USTA VE ELEMANLAR alınacaktır. Maaş + Ssk + Yemek +Ulaşım İrtibat: Recep Kılıç -...

BEDEN İŞÇİSİ ARANIYOR

KOCAELİ / KARTEPE şubemizde çalışmak üzere YÜKLEME ve BOŞALTMA YAPABİLECEK BEDEN İŞÇİSİ personel arıyoruz. TEL: 0 534 274 06 48

PANSİYONDA ÇALIŞACAK PERSONEL ARANIYOR

İzmit'te bulunan pansiyonumuzda çalışacak aşağıdaki niteliklerde elemanlar alınacaktır. *18-30 yaş VASIFSIZ İŞÇİ *Yeni emekli olmuş 30-60 yaş arası...

BAŞOLSAN MAKİNA ELEMANLAR ARIYOR

Fabrikamızda çalıştırılmak üzere, askerliğini yapmış, *MANUEL TORNA OPERATÖRÜ, *CNC TORNA OPERATÖRÜ ve *SOLİD CAD CAM ELEMANLARI alınacaktır. BA...

YARDIMCI BAYAN PERSONEL ARANIYOR

Başiskele’de ev işlerinde tam zamanlı çalışacak, *YARDIMCI BAYAN PERSONEL aranıyor. Tel: 0505 499 87 98

PERSONEL ARANIYOR

Körfez‘deki Basınçlı Kap imalatı sektöründe faaliyet gösteren fabrikamızda çalıştırılmak üzere *Askerliğini yapmış, *45 yaşını aşmamış GAZALTI, ELE...

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48

KOCAELİ KERESTE PERSONEL ARIYOR

Palet Fabrikasında çalışabilecek VASIFLI VASIFSIZ ELEMANLAR aranıyor. Ayrıca, *80’LİK ŞERİT MAKİNA USTASI, *TOMRUK ARABALI USTASI, *ŞERİT BİLEME US...

ORKA DONATIM ELEMANLAR ARIYOR

Orka Donatım firmasında Tersanede çalışacak *KAYNAKÇI, *MONTAJCI, *YARDIMCI VE VASIFSIZ ELEMAN alınacaktır. Tel: 0536 618 52 10 - 0544 963 75 26...

ŞAFAK GEMİ ELEMAN ARIYOR

ŞAFAK GEMİ DONATIM Şirketimiz bünyesinde, meslek öğrenebilecek kapasitede olan 18-50 yaş arası VASIFSIZ YARDIMCI ELEMAN alınacaktır. Tel: 0262 323...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Ölmez: Daha güzel bir Kandıra inşa edeceğiz mask
Ölmez: Daha güzel bir Kandıra inşa edeceğiz
Çetinkaya, ‘Simit Dolması’ dağıttı mask
Çetinkaya, ‘Simit Dolması’ dağıttı
Kocaeli’de 22 kadın belediye başkanlığı için yarışacak    mask
Kocaeli’de 22 kadın belediye başkanlığı için yarışacak   
Projelerini açıklayan Şirin: Daha iyi bir İzmit için yola çıktık mask
Projelerini açıklayan Şirin: Daha iyi bir İzmit için yola çıktık
Tutuş, sağlık çalışanlarını unutmadı mask
Tutuş, sağlık çalışanlarını unutmadı
DEVA Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Baturman: Projelerimizi seçilen herkes kullanabilir mask
DEVA Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Baturman: Projelerimizi seçilen herkes kullanabilir

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL