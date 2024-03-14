Artık yüzümüz gülsün

KÖTÜ GİDİŞATA SON VERELİM
Trendyol 1.Lig’de beş haftadır kazanamayan, doğrudan Süper Lig umutlarını büyük ölçüde yitirip Play-Off’a kalma şansını da zora sokan Kocaelispor, 27. hafta mücadelesinde Cuma akşamı Gençlerbirliği’nin konuğu olacak. Puan kaybına tahammülü bulunmayan Yeşil-Siyahlı ekibimiz güzel günleri başkentte başlatmak istiyor. Play-Off hattıyla arasında 5 puan fark bulunan Ankara ekibi de mutlak galibiyet mücadelesi verecek.
SAAT 20.30’DA BAŞLAYACAK
Yeşil-Siyahlı ekibimizde sezonu kapatan Fofana, sakatlıkları bulunan Giorgi, Gökhan, cezalılar Davit ile Oğuz bu akşam yok. Teknik Direktör Mustafa Gürsel’in orta sahada Yusuf Cihat, santraforda Kouakou’ya görev vermesi, bunun dışında Tuzlaspor maçının kadrosunu sahaya sürmesi bekleniyor. Eryaman Stadı’nda oynanacak ve saat 20.30’da başlayacak maçı TRT Spor ile BEIN Sports MAX-1 naklen yayınlayacak.
Kaynak: spor servisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.