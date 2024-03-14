Kocaeli Trabzonlular Derneği iftarda buluşacak

Dernek Başkanı İbrahim İbrahimoğlu, yarın Ncity yanı Antikkapı Restoran’da gerçekleşecek iftar yemeğine tüm Trabzonluları davet etti. Kocaeli’nin en aktif derneklerinden biri olan Kocaeli Trabzonlular Derneği üyeleriyle bu kez iftar yemeğinde buluşacak. Kocaeli Trabzonlular Derneği sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, “ Ramazan-ı Şerif’in muhteşem maneviyatıyla aynı sofrada, aynı gönülde buluşuyoruz. Kocaeli Trabzonlular Derneği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa düzenlenen iftarımıza tüm hemşerilerimiz davetlidir.” ifadeleri yer aldı. İftar yemeği yarın Ncity yanı Antikkapı Restoran’da gerçekleşecek. Dernek Başkanı İbrahim İbrahimoğlu tüm Trabzonluları gerçekleşecek iftar yemeğine davet etti.