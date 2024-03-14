Kocaeli’de 7 ilçe elektriksiz kalacak (14 Mart Kocaeli Elektrik Kesintisi)

Kocaeli’de 14 Mart Cuma günü 7 ilçede elektrikler kesilecek. İzmit, Derince, Gölcük, Kandıra, Kartepe, Körfez, Dilovası’nda kesinti yaşanacak yerler şu şekilde:
|PK Kodu
|İl
|İlçe
|Mahalle
|Cadde-Sokak
|Planlanan Tarih
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|57404
|KOCAELİ
|İZMİT
|BAGLICA, BAĞLICA
|ORTAKÖY MEVKII, ROÇKAN MEVKII, ROÇKAN MEVKİİ KÜME EVLER, TORAMANLAR MEVKII, TORAMANLAR MEVKİİ KÜME EVLER
|15.03.2024
|09:00
|15:30
|57782
|KOCAELİ
|DERİNCE
|ÇAVUSLU, ÇAVUŞLU, KARAGÖLLÜ, TAHTALI
|A.SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, ALACALAR MEVKII, ALACALAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAL MEVKII, ÇAL MEVKII KÜME EVLER, ÇAL MEVKİİ KÜME EVLER, ÇANCILAR MEVKII, ÇANCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAVUSLU YAGCILAR MEVKII, ÇAVUŞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAVUŞLU YAĞCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, HATİBLER MEVKİİ KÜME EVLER, HAYRETTINLI MEVKII, HAYRETTİNLİ MEVKİİ, HAYRETTİNLİ MEVKİİ KÜME EVLER, ISHAKÇILAR ALIKAHYALAR MEVKII, ISHAKÇILAR MEVKII, İSHAKÇILAR ALİKAHYALAR MEVKİİ KÜME EVLER, İSHAKÇILAR MEVKİİ, İSHAKÇILAR MEVKİİ KÜME EVLER, KARAKADILAR MEVKII, KARAKADILAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEKLİK MEVKİİ KÜME EVLER, KUSLU MEVKII, KUŞLU MEVKİİ, KUŞLU MEVKİİ KÜME EVLER, MURATLAR MEVKII, MURATLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SUCALAR MEVKII, SUCALAR MEVKİİ KÜME EVLER, TURAS MEVKII
|15.03.2024
|09:00
|17:00
|57892
|KOCAELİ
|GÖLCÜK
|CUMHURİYET, HASANEYN, HİSAREYN MERKEZ, NİMETİYE, NÜZHETIYE, NÜZHETİYE, PANAYIR
|AKYOL SK., ALİ AĞA SK., ATATÜRK CD, ATİLLA SK, BAHÇE YOLU CD., CEMAL AĞA SK., DÜZALAN, DÜZALAN SK., ERENKAYA SK., ERENLER, ERENLER SK., ESERTEPE, ESERTEPE SK., EYÜP SABRI KALYONCUOGLU, EYÜP SABRİ KALYONCUOĞLU SK., HALIL UZUNER, HALİL UZUNER SK., HASAN AGA, HASAN AĞA SK, HASAN AĞA SK., HÜSEYİN AĞA SK., İBRAHİM ÇAVUŞ SK., NIMETIYE MERKEZ MEVKII, NİMETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, NİMETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, NÜZHETIYE MERKEZ MEVKII, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAKAR BIÇKI MEVKII, SAKAR BIÇKI MEVKİİ, SAKAR BIÇKI MEVKİİ KÜME EVLER, SARAL SK., SEHIT FEVZI UZUNER, SEHIT ILYAS AKMAN, SEHIT RAFET KALYONCU, SK., ŞEHİT FEVZİ UZUNER SK., ŞEHİT İLYAS AKMAN CD., ŞEHİT RAFET KALYONCU SK., YENI, YILDIRIMLAR CD.
|15.03.2024
|09:00
|17:00
|57954
|KOCAELİ
|KANDIRA
|BOLU
|UMURCALI MEVKII
|15.03.2024
|09:00
|17:00
|57957
|KOCAELİ
|KARTEPE
|ARSLANBEY, ATAŞEHİR, FATIH, FATİH, KÖSEKÖY, RAHMIYE, RAHMİYE
|AKDEMIR, AKİF SK., AKSEMSEDDIN, ARPAÇAY SK., ATALAR SK., BAĞDAT CD., BALKAYA SK., BALLICA, BALLICA SK., BASAKÇI, BESIK, BEŞİK SK., BEYAZ GÜL SK., BILDIRCIN, BİRLİK SK., BORA, BUCAKLI SK., BURÇ, CEREN SK., CEVİZ SK., ÇALIKUŞU SK., ÇELTİKDÜZÜ SK., ÇIRACI SK., DEREBEY SK., DİBEKTAŞI SK., DUT SK., EMRAH, ENGINAR, ERASLAN SK., EREN SK., FETİH SK., GAZI, GENÇLİK SK., GÖKSU SK., GÖRKEM SK., GÖZDE SK., GÖZPINAR SK., GÜLLÜ SK., GÜLPINAR SK., GÜNAYDIN, GÜRCAN SK., GÜVENER SK., GÜVERCİN SK., HAMAMLI SK., HANIMAĞA CD., HAREM SK., HARMAN SK., ISTIKBAL SK., IZMIT., İDEAL SK., İSKENDER SK., İSTİKBAL SK., KAHRAMANLAR CD., KAMAN SK., KANARYA, KANARYA SK., KARANLAR, KARANLAR SK., KARATAY SK., KARTEPE KENT SK, KETEN SK., KIRLANGIÇ SK., KORAY, KORLU SK., KOVAN, KULELI, KULELİ SK., KURTBEY SK., LAÇİN SK., LEYLEK, MEHMET AKIF, MEHMET AKİF CD., MINE, MİNE SK., MÜDERRİS SK., NAME SK., NAZIM DEMİRCİ CD., NAZIM DEMİRCİ. CD., NESİL SK., NIDA, NİDA SK., ÖNDER, ÖZBILEN, ÖZBİLEN SK., PİYADE SK., PLATIN, RAHMİ SK., SAMANYOLU SK., SAMATYA, SARAYBAHÇE SK., SEHERYELI, SERAP SK., SERÇE SK., SIMGE, SIMGE SK., SİMGE SK., SOĞUKPINAR SK., SÜLEYMANIYE, TABİAT SK., TAŞ SK., TAŞKIN SK., TOPBAS SK., TUNALI SK., TURNA SK., YAGCILAR, YAĞCILAR SK., YAKACIK SK., YAVUZ SULTAN SELIM, YAVUZ SULTAN SELİM CD., YURDUM SK., ZERDA SK.
|15.03.2024
|09:00
|17:00
|57973
|KOCAELİ
|KÖRFEZ
|YAVUZ
|BADEM SK., ERÇELİK SK., ERDEM, ERDEM SK.
|15.03.2024
|09:00
|12:00
|57974
|KOCAELİ
|KÖRFEZ
|YAVUZ
|MEVLANA, MEVLANA CD., NEŞE CD.
|15.03.2024
|13:30
|17:00
|57975
|KOCAELİ
|KARTEPE
|ADNAN MENDERES, ARSLANBEY, ŞEVKATİYE
|AHLAT CD., ARDINÇ SK., ARSLANBEY KARTEPE CD., ÇİMENLER SK, EVREN, EVREN CD., GÖKKUSAGI, GÖKKUŞAĞI CD., GÜMÜŞ ÇEŞME CD., GÜVENÇ, GÜVENÇ SK., KARATEPE CD., KIRIK SK., KUZU SK., MERVE
|15.03.2024
|09:00
|11:00
|57976
|KOCAELİ
|KARTEPE
|ARSLANBEY, ÇEPNI, ÇEPNİ, ŞEVKATİYE
|ANAYURT CD., BAKIRLIK, BLD.BSK.MUSA ÖGÜNÇ, CENGAVER SK., DAĞYOLU SK., EMİRGAZİ CD., ESKİ SK., GÖKDERE SK., GÜLENLER SK., GÜZELHİSAR CD., MERVE SK., MESUDİYE CD., MESUDİYE. CD., ÖĞRETMEN NECATİ ÇIKMAZI SK., SARIKAYA SK, TARHAN SK., TEMEL SK., TOROS SK.
|15.03.2024
|09:00
|17:00
|58028
|KOCAELİ
|İZMİT
|ORHAN
|BAĞTEPE SK., DEVRAN CD., ETHEM SK., GAFFAR OKKAN, GAFFAR OKKAN SK., HAYAT CD., HIZLI SK., KAMERLİ SK., ÜNLÜ SK., ÜRÜN SK.
|15.03.2024
|09:00
|13:00
|58072
|KOCAELİ
|DİLOVASI
|KAYAPINAR
|ADALET SK., ÇINAR, EYNERCE CD., KAVAK CD., PALANGA, PALANGA CD., SELVİLER CD., SÖĞÜT SK., ŞİMŞEK SK.
|15.03.2024
|09:00
|11:00
Kaynak: Haber Merkezi
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