Bayraktar AKINCI bir testi daha başarıyla tamamladı

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, konuya ilişkin X'teki paylaşımında, Türkiye'nin en çok ihraç edilen mühimmatları olan lazer güdümlü mini akıllı mühimmatların, önemli bir eşiği daha geçerek bulut üstü vuruş kabiliyetine kavuştuğunu belirtti.
Haluk Bayraktar, "Bayraktar AKINCI'dan yapılan IIR Güdümlü MAM-T ve TV Güdümlü MAM-L Atış Testi başarıyla tamamlandı." ifadelerini kullandı.
Bayraktar AKINCI dün Roketsan'ın İHA-122 füzesiyle gerçekleştirdiği süpersonik füze atış testini de başarıyla tamamlamıştı.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.