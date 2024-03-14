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14 Mar 2024 - 23:29- Spor G:

PFDK’dan, Kocaelispor, Skhırtladze ve Oğuz Ceylan’a ceza

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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Kocaelispor’a Tuzlaspor karşılaşmasındaki olaylar nedeniyle 56 bin lira, Skhırtladze’ye 5 maç, Oğuz Ceylan’a ise 3 maç ceza verdi.

PFDK’dan, Kocaelispor, Skhırtladze ve Oğuz Ceylan’a ceza mask
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Tuzlaspor ile karşılaşan Kocaelispor’a karşılaşmadaki olaylar nedeniyle ceza yağdırdı. PFDK, Kocaelispor’a taraftarların neden olduğu olaylar nedeniyle 56 bin lira ceza verdi. Davıt Skhırtladze’ye 5 maç, Oğuz Ceylan’a ise 3 maç resmi müsabakadan men cezası verdi. Ayrıca kulüp görevlilerine ceza verildi.

KULÜBE 56 BİN LİRA CEZA 
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun, Kocaelispor, oyuncular ve görevliler hakkında verdiği kararlar şöyle: 
“KOCAELİSPOR Kulübünün, 10.03.2024 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR–TUZLASPOR A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan BATI NUMARALI ALT TRİBÜN 112-113-114 ve DOĞU MARATON ÜST TRİBÜN 301-302-303 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine, 
Aynı müsabakada KOCAELİSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

15 MAÇ CEZA 
Aynı müsabakada KOCAELİSPOR Kulübü görevlisi SELÇUK KÖSEMEN’in, hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik gerçekleştirdiği saldırı, tükürme ve hakaret eylemleri nedeniyle 15 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI CEZASI ile cezalandırılmasına, 

5 MAÇ CEZA
Aynı müsabakada KOCAELİSPOR Kulübü sporcusu DAVIT SKHIRTLADZE’nin, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, 

3 MAÇ CEZA
Aynı müsabakada KOCAELİSPOR Kulübü sporcusu OĞUZ CEYLAN’ın, müsabaka görevlisine yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ve 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına” 

Kaynak: Haber Merkezi

# para, kocaelispor

14 Mar 2024 - 23:29 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Ford Thames - Oğuz ve shikladzenin sozlesmeleri fesh edilmeli kasıtlı görülen kartlardir .yerlerine U 19 dan 3 veya 4 genç alinmalidir

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 14 Mart 23:58
01

Paşa - Sezon sonuna kadar kadro dışı bırakın ikisinide sezon sonunda da gönderin gitsin

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 14 Mart 23:49

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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