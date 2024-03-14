PFDK’dan, Kocaelispor, Skhırtladze ve Oğuz Ceylan’a ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Tuzlaspor ile karşılaşan Kocaelispor’a karşılaşmadaki olaylar nedeniyle ceza yağdırdı. PFDK, Kocaelispor’a taraftarların neden olduğu olaylar nedeniyle 56 bin lira ceza verdi. Davıt Skhırtladze’ye 5 maç, Oğuz Ceylan’a ise 3 maç resmi müsabakadan men cezası verdi. Ayrıca kulüp görevlilerine ceza verildi.

KULÜBE 56 BİN LİRA CEZA

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun, Kocaelispor, oyuncular ve görevliler hakkında verdiği kararlar şöyle:

“KOCAELİSPOR Kulübünün, 10.03.2024 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR–TUZLASPOR A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan BATI NUMARALI ALT TRİBÜN 112-113-114 ve DOĞU MARATON ÜST TRİBÜN 301-302-303 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada KOCAELİSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

15 MAÇ CEZA

Aynı müsabakada KOCAELİSPOR Kulübü görevlisi SELÇUK KÖSEMEN’in, hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik gerçekleştirdiği saldırı, tükürme ve hakaret eylemleri nedeniyle 15 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI CEZASI ile cezalandırılmasına,

5 MAÇ CEZA

Aynı müsabakada KOCAELİSPOR Kulübü sporcusu DAVIT SKHIRTLADZE’nin, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3 MAÇ CEZA

Aynı müsabakada KOCAELİSPOR Kulübü sporcusu OĞUZ CEYLAN’ın, müsabaka görevlisine yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ve 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına”

Kaynak: Haber Merkezi