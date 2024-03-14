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Şila isimli köpeği yakarak öldüren caniye 4 yıl hapis cezası

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İzmir’de Şila adlı Pitbull cinsi köpeğin kulübesini ateşe vererek öldüren sanığın cezası artırıldı. ’İyi hal’ indirimi ile 1 yıl 8 ay hapis cezası alıp tutuklu kaldığı 72 günün ardından tahliye edilen Ömer Faruk Baki’nin cezası, istinaf mahkemesinde 4 yıla çıkarıldı, sanığın tutuklanmasına karar verildi.

Şila isimli köpeği yakarak öldüren caniye 4 yıl hapis cezası mask
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İzmir’in Seferihisar ilçesinde, ’Şila’ isimli 2,5 yaşındaki pitbull cinsi köpeğin kulübesini ateşe vererek öldürdüğü suçlamasıyla yargılandığı davada ’iyi hal’ indirimi ile 1 yıl 8 ay hapis cezası alıp tutuklu kaldığı 72 günün ardından tahliye edilen Ömer Faruk Baki (57), kararın istinafa taşınmasının ardından yeniden yargılandı. Baki, bu kez 4 yıl hapse çarptırıldı.

11 Ekim 2022’de, Turabiye Mahallesi Necat Hepkon Caddesi’nde meydana geldi. Furkan Pınar’ın sahibi olduğu 2,5 yaşındaki Pitbull cinsi ’Şila’ isimli köpek, eve 10 metre mesafedeki demir kafes içindeki ahşap kulübesinde, yanıcı madde dökülerek yakıldı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü. Kafesin kapısı kapalı olduğu için dışarı çıkamayan köpek yanarak öldü. Kulübe alev alev yanarken, o anlar bazı kişiler tarafından görüntülendi. Polisin yaptığı çalışmada, yangını çıkaranın Ömer Faruk Baki (57) olduğu tespit edildi. 13 Ekim’de gözaltına alınan ve ifadesinde suçlamaları reddeden Baki, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Seferihisar 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde 19 Ocak 2023’te görülen davada; Baki’ye, 2 yıl hapis cezası verildi. Ardından mahkeme, sanığın duruşmadaki iyi halini gözeterek cezayı 1 yıl 8 ay hapse indirdi. 72 gün cezaevinde kalan tutuklu sanık tahliye edildi.

İtiraz edildi

Cumhuriyet savcısı ve Şila’nın sahibi, davaya müdahil olan Hayvan Hakları ve Etiği Derneği, Bursa, Antalya ve İzmir baroları ve Hayvanlara Adalet Derneği ile sanık avukatları ilk derece mahkemesinin kararına karşı istinafa başvurdu.

Savcının istinaf gerekçesinde sanığın, sokakta yaşayan arkadaşı M.E.’ye ait eşyaları yakması sebebi ile ’mala zarar verme’ suçunu işlediği, kulübede yangın oluşabileceğini öngörmesine rağmen yangını çıkardığı, Şila’nın ölümünde muhtemel kastının bulunduğu ve bu sebeple üzerine atılı suçlardan ayrı ayrı cezalandırılması gerektiği belirtildi. İstinaf başvurusunu karara bağlayan İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesi de sanık hakkında, M.E.’ye yönelik ’yakarak mala zarar verme’ eylemi nedeniyle kamu davası açılması gerektiği ve bu davaların birleştirilerek yargılama yapılması gerektiğine dikkat çekti. Bu hususun eksik bırakılarak hüküm kurulduğunu belirten mahkeme, sanık hakkında ’eksik ceza tayini’ gerekçesiyle hükmün bozulmasına ve dosyanın hükmü veren ilk ceza mahkemesine gönderilmesine oy birliğiyle karar verdi.

4 yıl hapis cezası ve tutuklama kararı

Seferihisar 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’ne iade edilen dosyada, dava tekrar görülmeye başlandı. Bugünkü duruşmaya tutuksuz sanık Ömer Faruk Baki katılmazken; Şila’nın sahibi Furkan Pınar, avukatı, müdahil derneklerin temsilcileri ve avukatları salonda hazır bulundu. Görülen davada sanığa Şila’nın ölümü için 2 yıl, Furkan Pınar’a ait yanan kulübe nedeniyle ’mala zarar vermekten’ 1 yıl 6 ay, M.E.’ye ait eşyaları yakması nedeniyle de yine ’mala zarar vermek’ suçundan 6 ay olmak üzere toplam 4 yıl hapis cezası ve tutuklama kararı verildi.

Kaynak: İHA

14 Mar 2024 - 23:38 - Türkiye --- Okunma

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