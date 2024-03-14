Çetinkaya, ‘Simit Dolması’ dağıttı

AK Parti ve Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, gece gündüz demeden çalışmalarına devam ediyor. Mütevazi ve samimi kişiliği ile Karamürsel halkının takdirini ve sevgisini kazanan Mesut Çetinkaya, iftar öncesinde ilçe esnafını tek tek ziyaret etti. Ziyaretlerinde esnaflarla görüşen, onları dinleyen ve not alan Çetinkaya, ilçe esnafına hayırlı ve bereketli kazançlar diledi. Çetinkaya daha sonra Karamürsel Turizm Derneği Başkanı Mehmet Akdeniz ile birlikte Karamürsel'e özgü meşhur ‘Simit Dolması’ dağıttı. Mesut Çetinkaya, Ramazan ayı boyunca iftar saatinden önce her gün vatandaşlara simit dolması dağıtılacağını söyledi.
Kaynak: bülten
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.