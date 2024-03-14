Ölmez: Daha güzel bir Kandıra inşa edeceğiz

SAMİ ÇAKIR DESTEK VERDİ

AK Parti ve Cumhur İttifakı Kandıra Belediye Başkan Adayı Erol Ölmez seçim çalışmalarını Karaağaç Mahallesi’nde sürdürdü. AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır da ziyaretlere katılarak Başkan Adayı Erol Ölmez’e destek oldu. Kandıra için durmadan, yorulmadan çalışacağını söyleyen Ölmez, “Sizin ne ihtiyacınız varsa, sizin ne eksiğiniz varsa evladınız buna kefildir” dedi.

“DAHA İYİSİNİZ YAPACAĞIZ”

Kandıralı hemşehrilerinin her daim yanında olduğunu bir kez daha hatırlatan Başkan Adayı Erol Ölmez, “Biz birlikte olursak daha güçlü olacağımıza inanıyoruz. Sizin desteğinizle AK Parti kadroları Cumhur İttifakı kadroları daha iyisini yapacak. Allah nasip ederse sizlerle beraber daha güzel bir kandıra inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: bülten