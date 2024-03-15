7 katlı apartmanda yangın: Daire alevlere teslim oldu

Gebze Tatlıkuyu Mahallesi 1321 Sokak’ta bulunan 7 katlı apartmanın 5’inci katındaki boş bir dairede bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yükselen alevleri fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi. İtfaiye merdiveni ile 5 katın olduğu yere yanaşan itfaiyeciler yangına müdahale etti. Yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralanan veya dumandan etkilenen kimsenin olmadığı yangında dairede büyük çapta hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.