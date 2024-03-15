Sucuk yapılacaktı, 700 kilo at ve eşek eti ele geçirildi

Adana’da kesimi yapılan at ve eşek etlerinin karayoluyla İstanbul’a götürülerek sucuk yapılıp piyasaya sürüleceği bilgisinin alınması üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Takibe alınan tır, Anadolu Otoyolu Hendek geçişinde durdurularak arama yapıldı. Tırda yüklü 700 kilo at ve eşek eti ele geçirildi. Yapılan soruşturmada 3 şüpheli gözaltına alındı.
ETLER İMHA EDİLDİ
Gözaltına alınan C.D’nin daha önce "evcil hayvanı kasten öldürmekten" suçundan kaydı olduğu öğrenildi. Piyasaya sürülmeden ele geçirilen 700 kilo et, İlçe Tarım Müdürlüğünce alınan numunelerin incelenmesi neticesinde "tek tırnaklı hayvan eti" olduğu tespit edilerek imha edildi.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.