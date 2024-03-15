Benzin ve motorine zam geldi

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
BENZİN VE MOTORİNE ZAM GELDİ
Benzin grubunda 1 lira 53 kuruş, Motorin grubunda ise 1 lira 10 kuruşluk zam pompa fiyatlarına yansıdı.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Zam sonrası akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
Kocaeli’de motorin litre fiyatı 42.32 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 42.66 satılıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
izmitli - 1,85 EUR'ya kadar yolu var, benzin fiyatlarında Avrupaya yaklaşıyoruz, kontutta üstündeyiz lakin Türkiye'nin büyük çoğunluğu gelir seviyesi ve paranın satınalma gücünde çok gerisinde 9 %' umuz Avrupa gelir seviyesinde çok üstünde, 1 %'i Avrupayı da sollar. İyi yoldayız, maşallah bize
Sanberk 41 - Avrupalının Gelir durumundan haberin varmı
Mücahit Erbakan - Konut fiyatları yüksek fakat Avrupa'nın üzerinde değil
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.