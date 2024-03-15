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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
15 Mar 2024 - 09:06- Ekonomi G:

Benzin ve motorine zam geldi

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Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 15 Mart 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?

Benzin ve motorine zam geldi mask
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİN VE MOTORİNE ZAM GELDİ

Benzin grubunda 1 lira 53 kuruş, Motorin grubunda ise 1 lira 10 kuruşluk zam pompa fiyatlarına yansıdı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Zam sonrası akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

Kocaeli’de motorin litre fiyatı 42.32 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 42.66 satılıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

# Kocaeli

15 Mar 2024 - 09:06 Kocaeli/ İzmit- Ekonomi --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
01

izmitli - 1,85 EUR'ya kadar yolu var, benzin fiyatlarında Avrupaya yaklaşıyoruz, kontutta üstündeyiz lakin Türkiye'nin büyük çoğunluğu gelir seviyesi ve paranın satınalma gücünde çok gerisinde 9 %' umuz Avrupa gelir seviyesinde çok üstünde, 1 %'i Avrupayı da sollar. İyi yoldayız, maşallah bize

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 15 Mart 09:17
03

Sanberk 41 - @izmitli 01 nolu yoruma cevabı: Avrupalının Gelir durumundan haberin varmı

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Mart 11:21
02

Mücahit Erbakan - @izmitli 01 nolu yoruma cevabı: Konut fiyatları yüksek fakat Avrupa'nın üzerinde değil

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 15 Mart 10:24

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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