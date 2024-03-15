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15 Mar 2024 - 09:08- Asayiş G:

4 kişi motosikletli genci tekme tokat dövdü

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Gebze’de 4 kişi trafikte tartıştıkları motosikletli genci tekme tokat dövdü. Başında kask olan genç darbelerden korunurken, araya giren bir güvenlik görevlisi motosikletli genci ve yanında bulunan kucağında bebek olan kadını korudu.

4 kişi motosikletli genci tekme tokat dövdü
4 kişi motosikletli genci tekme tokat dövdü
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Olay, Gebze’de adliye binasının önünde meydana geldi. Trafikte yaşanan tartışma nedeniyle 4 kişi motosikletli gence bir anda saldırdı. 4 kişi tekle tokat gence vurdu. Aldığı darbelerle yere düşen, ayağı kalkıp kaçmaya çalışan genci yakalayanlar vurmaya devam etti.

4 kişi motosikletli genci tekme tokat dövdü

GÜVENLİK GÖREVLİSİ KURTARDI
Güvenlik görevlisi araya girerken, önce kucağında bebeği olan kadını sonra da motosikletli genci içeri aldı. Güvenlik görevlisi motosikletli gence saldıranları uyardı. Motosikletli genç başındaki kask nedeniyle darbelerden korundu. Olay anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

4 kişi motosikletli genci tekme tokat dövdü

Kaynak: HABER MERKEZİ

15 Mar 2024 - 09:08 Kocaeli/ Gebze- Asayiş --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(4)
04

Truva - Yanında bebeği olan kadın varken,bir kişiye 4 kişi saldırırsınız.Sonra delikanlıyız ciye dolaşırsınız ortalıkta...

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Mart 11:43
03

Yazık - toplum zararlıları. sizde oksijen yakıyorsunuz ya... ya rabbi ne oldu bize böyle bu hale geldik. sözde delikanlıydık merttik necip millettik. çocuklu bir kadın ve tek başına bir adama 4 kişi yere düştüğü halde saldırmaya devam ediyor. şimdi benim çocuklarımla sizin çocuklarınız aynı ülkede nasıl yaşayacak. biz eğiteceğiz yetiştireceğiz siz döveceksiniz öyle mi. üstelik caydırıcı ceza bile yok. vay be.

Yanıtla . 6Beğen . 1Beğenme 15 Mart 10:11
02

Tarık - Ahlaksız karaktersiz insanlar yanında bayan var kucağında bebek var onun yanında dört kişi bir kişiyi dövüyorsunuz adamsınız siz öyle geçiniyorsunuz yazıklar olsun sizin gibi mahluklara

Yanıtla . 17Beğen . 1Beğenme 15 Mart 10:02
01

. - Kaskın önemi bi tarafa ailesinin yanında bi kişiye dört kişi Ramazan ayında

Yanıtla . 19Beğen . 0Beğenme 15 Mart 09:29
Diğer 2 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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