4 kişi motosikletli genci tekme tokat dövdü

Yazık - toplum zararlıları. sizde oksijen yakıyorsunuz ya... ya rabbi ne oldu bize böyle bu hale geldik. sözde delikanlıydık merttik necip millettik. çocuklu bir kadın ve tek başına bir adama 4 kişi yere düştüğü halde saldırmaya devam ediyor. şimdi benim çocuklarımla sizin çocuklarınız aynı ülkede nasıl yaşayacak. biz eğiteceğiz yetiştireceğiz siz döveceksiniz öyle mi. üstelik caydırıcı ceza bile yok. vay be.