4 kişi motosikletli genci tekme tokat dövdü

Olay, Gebze’de adliye binasının önünde meydana geldi. Trafikte yaşanan tartışma nedeniyle 4 kişi motosikletli gence bir anda saldırdı. 4 kişi tekle tokat gence vurdu. Aldığı darbelerle yere düşen, ayağı kalkıp kaçmaya çalışan genci yakalayanlar vurmaya devam etti.
GÜVENLİK GÖREVLİSİ KURTARDI
Güvenlik görevlisi araya girerken, önce kucağında bebeği olan kadını sonra da motosikletli genci içeri aldı. Güvenlik görevlisi motosikletli gence saldıranları uyardı. Motosikletli genç başındaki kask nedeniyle darbelerden korundu. Olay anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: HABER MERKEZİ
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Truva - Yanında bebeği olan kadın varken,bir kişiye 4 kişi saldırırsınız.Sonra delikanlıyız ciye dolaşırsınız ortalıkta...
Yazık - toplum zararlıları. sizde oksijen yakıyorsunuz ya... ya rabbi ne oldu bize böyle bu hale geldik. sözde delikanlıydık merttik necip millettik. çocuklu bir kadın ve tek başına bir adama 4 kişi yere düştüğü halde saldırmaya devam ediyor. şimdi benim çocuklarımla sizin çocuklarınız aynı ülkede nasıl yaşayacak. biz eğiteceğiz yetiştireceğiz siz döveceksiniz öyle mi. üstelik caydırıcı ceza bile yok. vay be.
Tarık - Ahlaksız karaktersiz insanlar yanında bayan var kucağında bebek var onun yanında dört kişi bir kişiyi dövüyorsunuz adamsınız siz öyle geçiniyorsunuz yazıklar olsun sizin gibi mahluklara
. - Kaskın önemi bi tarafa ailesinin yanında bi kişiye dört kişi Ramazan ayında
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.