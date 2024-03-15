ABD’ye kaçan Eylem Tok'un oğlu ve arkadaşları ambulans çağırmak yerine video çekmiş

İstanbul Eyüpsultan'da ehliyetsiz kullandığı otomobille, Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki T.C. ile onu ABD'ye kaçıran annesi Eylem Tok, dün New York'ta görüntülendi. Keyiflerinin hayli yerinde olduğu fotoğraflar Türkiye kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, sosyal medyaya düşen yeni bir video ise ABD'de çekilen kareleri deyim yerindeyse gölgede bıraktı.
KAZA SONRASI SKANDAL VİDEO
Annesi yazar Eylem Tok tarafından önce Mısır'a oradan da ABD'ye kaçırılan 17 yaşındaki T.C. ve arkadaşlarının Murat Aci'nin yaşamını yitirmesine neden olan kazanın ardından bir video kaydettikleri ortaya çıktı.
TİKTOK'TA PAYLAŞMAK İÇİN KAYDETMİŞLER
İnternete düşen görüntülerde T.C. ve arkadaşlarının kazanın hemen ardından ambulans çağırmak yerine "Böyle şansı s..." diye video çekerek TikTok'ta paylaşmaya çalıştıkları anlar yer alıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.