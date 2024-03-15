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- Ekonomi

Dolar/TL zirvede

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Yerel seçim öncesi dövize artan lokal talebin de etkisiyle dolar/TL güne 32.24 zirvesine yakın başlarken, piyasalarda veri gündemi takip edilecek.

Dolar/TL zirvede mask
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Merkez Bankası (TCMB) önümüzdeki haftaki faiz kararı öncesinde bugün, Mart ayı piyasa katılımcıları anketini yayımlayacak. Ankette, enflasyon ve para politikasına ilişkin beklentilerdeki değişimler izlenecek.

Tahminleri aşan ve çekirdek göstergelerin yüksek seyrini koruduğunu gösteren şubat ayı enflasyon verilerinin ardından piyasa oyuncuları TCMB tahminlerinin üzerinde olan enflasyon tahminlerini daha da yükseltti. Bazı piyasa katılımcıları TCMB'nin faiz artırımına gitmesi gerekebileceği tahmininde de bulundular. Bu kapsamda anketteki tahmin değişimleri piyasalarda yakından izleniyor.

Bugün iç veri gündeminde şubat ayı bütçe verileri de yer alıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ayrıca altı yıl vadeli Euro cinsi tahvil ihracını yüzde 6.125 getiriyle 2 milyar Euro borçlanma ile tamamladı.

TL'DE DEĞER KAYBI SÜRÜYOR

Dolar TL bu sabah 32.24 zirvesinde güne başlarken, TL'nin geçen hafta hızlanan değer kaybı bu hafta yavaşladı. TL, geçen hafta yüzde 1.8 ile Ağustos sonundan bu yana en hızlı değer kaybını yaşamasının ardından bu haftayı yüzde 0.9 civarında kayıpla tamamlamak üzere. Ocak ayında yüzde 2.7, şubatta yüzde 2.9 kayıp yaşayan TL'nin yılbaşından beri kaybı ise yüzde 8.4 seviyesinde. euro ise sınırlı düşüşle 35.07 bandında işlem görüyor.

Piyasalarda artan lokal döviz talebi yakından izleniyor. Genel seçim dönemi ile kıyaslandığında oldukça sınırlı kalan talep ayın ilk günlerine kıyasala da bu hafta aynı hızda devam etmedi.

Yüksek enflasyon, geçen yıl genel seçimin ardından kurda yaşanan düzeltmenin benzeri yaşanacağı beklentisi ve ekonomi politikalarında seçim sonrası değişim olabileceği endişesi lokalleri dövize yönlendiren ana sebepler.

Ekonomi yönetimi ise, döviz piyasasındaki son dönemde gözlenen oynaklığın geçici olarak görülmesi gerektiğini görüşünde.

Geçen hafta bankalarla görüşen TCMB, TL uzlaşmalı vadeli döviz satımına da başladı. Stok dün itibarıyla yaklaşık 2.77 milyar dolara çıktı.

KREDİ MEVDUAT FAİZLERİ ARTIŞTA, GECELİK FAİZ YÜZDE 46.5

TCMB bu hafta TL likiditeyi sıkılaştıracak yeni zorunlu karşılık adımlarını açıkladı. Bu yeni atılan adım ve daha önceki adımların etkisiyle TL kredi ve mevduat faizlerinde artış görüldü ve bankacılar bu artışın devamını da bekliyorlar.

TCMB'nin son adımı, bankacılık sistemindeki TL likiditeyi sıkılaştıracak, böylece mevduat faizlerinde yukarı etki yaratacak zorunlu karşılık değişiklikliklerini içeriyor.

Ayrıca bu hafta ticari kredi faizlerinde de belirgin artış yaşandı. Bazı bankalar ticari kredi limitlerini 100,000 TL'ye kadar düşürdü.

Bankalar bu hafta ayrıca, kredi büyümesini sınırlama önlemleri kapsamında birey ve kurumların nakit avans limitlerini ve taksit sayılarını da düşürdü.

Bankacılık sistemindeki likidite fazlası Mart başından itibaren sona erdi. Açık piyasa işlemlerinden net fonlama dün itibarıyla 200 milyar TL üzerine çıktı. Bu gelişmelerle gecelik faizler yüzde 45 olan politika faizinin üzerinde yüzde 46.5 civarında oluşuyor.

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalarda dolar, ABD'de üretici fiyat endeksinin beklentilerin üzerinde artarak, Fed'in bu yıl faizleri ne kadar düşüreceğine ve ne zaman faiz indirimine gideceğine yönelik endişeleri kuvvetlendirmesinin ardından yükselerek art arda üç haftadır devam eden kayıp dizisini kırmaya hazırlanıyor.

Fed'in Haziran ayındaki toplantıda politika faizini düşüreceğine yönelik beklentiler bu hafta yüzde 67'den yüzde 60'a düştü.

Kaynak: Haber Merkezi

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15 Mar 2024 - 09:35 - Ekonomi --- Okunma

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