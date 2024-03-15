Marmara'da sağanak hakim! Yağmur etkisini arttıracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 15 Mart hava durumu tahminleri açıklandı. Yapılan son tahminlere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
KOCAELİ 9°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.