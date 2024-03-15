Marmara'da sağanak hakim! Yağmur etkisini arttıracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 15 Mart hava durumu tahminleri açıklandı. Yapılan son tahminlere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Kaynak: Haber Merkezi