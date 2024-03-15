Altın Kiraz’da gol sağanağı devam ediyor

İSG PLUS ZORLANMADI

Hakem olarak Mehmet Ali Vardar’ın düdük çaldığı ikinci tur müsabakalarında önceki gün maç oynandı. Günün ilk maçında İSG Plus OSGB takımı ile Kocaeli İnşaat Mühendisleri Odası takımları karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısında üstünlüğünü kabul ettiren ve soyunma odasına önde giren İSG Plus, ikinci yarının başlarında goller bulan rakibi karşısında bocalasa da ilerleyen dakikalarda yeniden üstünlüğü ele aldı ve sahadan 8-3’lik galibiyetle ayrıldı. İSG’de Ümit attığı 5 golle takımının en skorer ismi oldu.

MEHMET AK AUTO FARKLI KAZANDI

Günün ikinci maçında ise turnuvanın iddialı takımlarından Mehmet Ak Auto ile Ciğerci İbo takımları kozlarını paylaştı. Maçın başlangıcı oldukça çekişmeli geçse de ilerleyen dakikalarda etkisini ve gücünü rakibine kabul ettiren Mehmet Ak Auto, daha genç bir takım olmanın avantajı ile golleri art arta buldu. İlk 7’de yer alan 5 oyuncusunun gol attığı maçı Mehmet Ak Auto 9-2 kazandı adını çeyrek finale yazdırdı.

Tertip Kurulu Başkanı tüm maçları takip ediyor, her hangi bir aksaklık çıkmaması için çaba gösteriyor.

Organizasyonun genel koordinatörlüğünü yapıyor.

Ciğerci İbo ile oynadığı maçta son derece etkili bir futbol sergiledi ve f arklı kazandı.

Güçlü rakibi karşısında fazla direnemedi, farklı kaybederek elendi.

İSG PLUS OSGB: 8

KOCAELİ İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI: 3

SAHA: Körfez Belediyesi Çim Hali Tesisleri

HAKEM: Mehmet Ali Vardar

İSG PLUS OSGB: Metin Akdoğan **, Hakkı Şensoy ** (Teyfik Işık ***), Erdi Özer ** (Emre Ayhan ***), Aytekin Ekin ***, Furkan Uzun ***, Tümay Dizman ***, Ümit Kahya ***

Kocaeli İnşaat Mühendisleri Odası: Türker Eminoğlu **, Emre Acar **, Gökhan Tarım ** (Özcan Kazgan **), Deniz Levent Tombul **, Engin Cihat **, İsmail Yaruk **, Kasım Tamgüner ***

GOLLER: Ümit Kahya (5), Teyfik Işık (2), Emre Ayhan (İSG Plus OSGB), İsmail Yaruk, Kasım Tamgüner (2) (Kocaeli İnşaat Mühendisleri Odası)

MEHMET AK AUTO: 9

CİĞERCİ İBO: 2

SAHA: Körfez Belediyesi Çim Hali Tesisleri

HAKEM: Mehmet Ali Vardar

MEHMET AK AUTO: Halil Efe Üçüncü ***, Sefa Örgüç ***, Erdi Dal ***, Eren Dal ***, Ercan Altuntaş ***, Enes Çengelcik ***, Tolgahan Salihoğlu ***

CİĞERCİ İBO: İbrahim Çoban **, Barış Mitingoğulları **, Mahmut Yıldız **, Samet Bilgin **, Melik Torun **, Serhat Direk **, Sercan Karaduman **

GOLLER: Sefa Örgüç (3), Erdi Dal (2), Eren Dal, Ercan Altuntaş (2), Enes Çengelcik (Mehmet Ak Auto), Serhat Direk, Sercan Karaduman (Ciğerci İbo)

SARI KARTLAR: Samet Bilgin, Melik Torun (Ciğerci İbo)

Kaynak: SPOR SERVİSİ