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Çanakkale Şehitleri Derince’de anıldı

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Derince’de düzenlenen 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Programında şehitlerimiz bir kez daha rahmetle ve minnetle anıldı

Çanakkale Şehitleri Derince’de anıldı mask
Çanakkale Şehitleri Derince’de anıldı
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ÇANAKKALE ZAFERİ VE ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında Derince’de bir program düzenlendi. Derince Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde Şükrü Aracı İlkokulu Konferans Salonu’nda düzenlenen 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Programını Derince Kaymakamı Mustafa Demirelli, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Derince İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Erin, İlçe Halk Eğitim Müdürü İsa Dede, milli eğitim şube müdürleri, eğitim camiası, öğretmenler ve öğrenciler ilgiyle takip etti.

Çanakkale Şehitleri Derince’de anıldı

ŞEHİTLERİMİZ RAHMETLE VE MİNNETLE ANILDI

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda ilk olarak günün anlam ve önemine yönelik konuşmalar yapıldı. Şükrü Aracı İlkokulu öğrencilerinin sahne aldığı ‘Bu Zafer Bizim’ tiyatro gösterisinin de yer aldığı programda minik grupların bağlama dinletisi ile solo bağlama dinletileri gerçekleşti. Derince Halk Eğitim Merkezi öğrencilerinin bağlama dinletisinde bulundukları programda hazırlanan resim sergisi de gezildi. Şehitlerimizin bir kez daha rahmetle ve minnetle anıldığı program katkı sunanlara plaket takdimiyle sona erdi.

Kaynak: BÜLTEN

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15 Mar 2024 - 10:22 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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