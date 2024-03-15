Başkan Aygün EYDEM Ailesi ile iftarda buluştu

Derince Belediyesi bünyesinde ilçede yaşayan özel gereksinimli bireylere hizmet veren Engelsiz Yaşama Destek Merkezi (EYDEM) ailesi iftarda Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün konuğu oldu. Yelken Kafe’de gerçekleşen iftar programında EYDEM ailesi ve Kromozom Kardeşliği Derneği üyelerini konuk eden Başkan Aygün, konukları ile tek tek ilgilendi. Ailelere ‘Hayırlı Ramazanlar’ temennisinde bulunan Başkan Aygün, “EYDEM çatısı altında özel çocuklarımızın mutluluğu ve ailelerinin geleceğe daha da güvenle bakabilmeleri için her zaman yanlarında olduk” dedi. Başkan Aygün, konuşmasında Yenikent Mahallesi’nde hizmete alınan yeni merkezin önemine de vurgu yaptı.

Kaynak: BÜLTEN