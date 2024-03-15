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15 Mar 2024 - 10:22- Ekonomi G:

Bankalardan faizsiz kredi kampanyası!

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Kredi ve kredi kartlarıyla ilgili düzenlemeler vatandaşlar tarafından yakından takip edilmeye başlandı. Yapılan son düzenlemelerle birlikte kredi kartı nakit avansta taksit sayısı azaltılırken, bankalarda kredi faiz oranları yükselmeye başladı. Ancak hala düşük tutarlarda uygun borçlanma imkanı mümkün. Bankalarda halihazırda ‘hoş geldin’ adı altında verilen faizsiz kredi kampanyaları dikkat çekiyor.

Bankalardan faizsiz kredi kampanyası! mask
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Merkez Bankası’nın attığı adımlar neticesinde tüketici ve ticari kredi faiz oranları yükselirken, kredi kartlarında nakit çekimi taksit sayısının 12’den 3’e düşürüldüğü açıklanmıştı. Bankalarda faiz oranları yükselse de düşük tutarlarda sıfır faizli kredi imkanı devam ediyor. 5 banka yeni müşterilerine özel faizsiz kredi kampanyası veriyor.

Peki bankalarda faizsiz kredi tutarı ve vade ne kadar? Vatandaşlar banka seçimi yaparken nelere dikkat etmeli? Özellikle kredi kartları ve kredi faizlerine yönelik düzenlemelerin gelmesinin ardından şu anda uygun koşulla borçlanmak için son fırsat mı?

Konuyla ilgili merak edilenleri Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, milliyet.com.tr’ye anlattı. Bayram konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Bazı bankalar TL mevduat bulmak adına yeni müşterilerine sıfır faizli kredi imkanı sunuyor. Bunun asıl nedeni ticari ve ihtiyaç kredilerinde aylık büyüme sınırı düşürülmüştü. Bankalar için TL mevduat çok daha değerli hale gelmeye başladı. Bankalar şu anda TL mevduat arıyor. Pek çok banka faizsiz kredi veriyor. Bu krediden faydalanmak vatandaş açısından mantıklı. Müşterilere 6 ay vadeye kadar 10 bin TL ile 30 bin TL arasında değişen kredi kullandırılıyor. Burada banka seçimi tamamen kişinin kendisine aittir. Tabi kredi kullanmak vatandaş açısından mantıklı olabilir.

VATANDAŞLAR FAİZSİZ KREDİ İLE DÖVİZ, ALTIN, KRİPTO PARA ALABİLİYOR, BU KONUDA BİR UYARINIZ VAR MI?

Kişiler bu tutarı çekip dövize aktarabiliyor. Kümülatif olarak bakıldığında kullanılan tutarların tamamının kripto para, döviz, altına aktarılması istenilmeyen bir durum olacaktır. Eğer faizsiz kredi ile döviz alınıyorsa bu ekonomi yönetiminin istemeyeceği bir durumdur. Altın, döviz ve borsaya gidiyorsa bu tutar banka tarafından takip edilmelidir. Krediler ihtiyacı olanlara yönelik kullandırılmalıdır.

BANKA SEÇİMİNDE NEYE DİKKAT EDİLMELİ?

Banka seçimi yaparken vatandaşlar bunun için özgürdür. Faizsiz kredi ile bankalar vatandaşları başka taahhütler altına sokabiliyor. Buna dikkat etmekte fayda var diye düşünüyorum.

UYGUN KOŞULLU BORÇLANMAK İÇİN SON FIRSAT MI?

Son dönemde kredi ve kredi kartları ile ilgili bazı düzenlemeler söz konusu. Uygun koşullu borçlanmak için son fırsat değil çünkü şu anda borçlanmak için uygun bir koşul yok. Bankadan yüzde 50’ye yakın faizli kredi çekip bunu döviz, altına yatırmak çok mantıklı bir yatırım tercihi olarak görülmüyor diyebiliriz.”

FAİZSİZ KREDİ VEREN BANKALAR

ENPARA

Yeni müşterilere özel 6 ay vadeli yüzde 0 faizli 10 bin TL kredi veriyor. Aylık taksit tutarı: 1.666,67 TL.

QNB FİNANSBANK

Yeni müşterilere özel %0 faizli kredi veriyor. Kredi tutarı 10 bin TL, 6 ay vadede aylık ödeme tutarı: 1.666,67 TL.

İŞ BANKASI

11.03.2024 – 31.03.2024 tarihleri arasında İş Bankası müşterisi olanlara 30 bin TL'ye varan faizsiz taksitli nakit avans imkanı sunuluyor. Eğer vade 3 aydan fazla olursa ve kredi tutarı 30 bin TL’nin üzerine çıkarsa faiz uygulanıyor.

AKBANK

22 Ocak 2024 – 15 Mart 2024 tarihleri arasında Akbank müşterisi olanlara %0 faizle 10.000 TL 6 ay vadeli ihtiyaç kredisi ve 20.000 TL 6 ay vadeli taksitli avans imkanı sunuluyor.

DENİZBANK

16.02.2024 - 22.03.2024 tarihleri arasında Denizbank müşterisi olanlara 6 ay vadeli 20 bin TL faizsiz kredi ve 10.000 TL'ye varan taksitli nakit kampanya sunuluyor.

20 bin TL, 6 ay vadeli kredinin aylık geri ödemesi ise 3,333.33 TL.

Kaynak: Milliyet

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15 Mar 2024 - 10:22 Kocaeli- Ekonomi --- Okunma

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