Ücretli çalışan sayısı ocakta yıllık bazda yüzde 2,8 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, Ocak 2024 dönemine ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, geçen yılın ocak ayında 14 milyon 620 bin 763 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret- hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, bu yılın aynı ayında yüzde 2,8 artışla 15 milyon 22 bin 900 kişiye yükseldi.
Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yıllık bazda 0,1, inşaat sektöründe yüzde 9,6 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 3,1 arttı.
Aylık değişim
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı ocak ayında bir önceki aya göre ise yüzde 0,1 artış gösterdi.
Bu dönemde ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yüzde 0,3 azaldı, ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,3 ve inşaat sektöründe 0,7 yüzde arttı.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.