Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 142 sözleşmeli personel alacak

Bakanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, söz konusu personel, taşra ve merkez teşkilatı birimlerinde görevlendirilecek.
Buna göre, adayların mühendis, avukat, destek ve büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonları için belirlenmiş bölümlerden mezuniyeti ve ÖSYM tarafından 2022'de yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (KPSS) gerekli puanları almış olması gerekiyor.
Adaylar, bugünden itibaren 29 Mart'a kadar Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvuruda bulunabilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.