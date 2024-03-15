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Sibergöz-26 operasyonlarında 75 şüpheli yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 ilde düzenlenen Sibergöz-26 operasyonlarında 75 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Sibergöz-26 operasyonlarında 75 şüpheli yakalandı mask
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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli hırsızlık", "nitelikli dolandırıcılık" ve "çevrim içi çocuk müstehcenliği" suçlarına yönelik başsavcılıklar ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İstanbul, Kayseri, Tekirdağ, Giresun, Bursa, Gaziantep, Adıyaman, Samsun, Muğla, Ankara, Mersin, Diyarbakır, Malatya, Şanlıurfa, İzmir, Hatay, Denizli, Antalya, Bolu, Kahramanmaraş ve Batman'da eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı.,

Operasyonlarda 75 şüphelinin gözaltına alındığını duyuran Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; kara vatanda olduğu gibi siber vatanda da sanal devriyelerimiz suç ve suçlularla mücadele etmek için 7 gün 24 saat görevlerinin başında." ifadesini kullandı.

Operasyonlarla ilgili bilgi veren Yerlikaya, Diyarbakır'daki şüphelilerin, Facebook'taki "Marketplace" üzerinden elektrikli bisiklet satışı vaadiyle vatandaşları "oltamala" sitelerine yönlendirerek yaklaşık 10 milyon lira dolandırdığının tespit edildiğini belirtti.

Yerlikaya, İstanbul'daki şüphelilerin, Instagram üzerinden "yatırım" ve " para kazanma" vaadiyle vatandaşları 10 milyon lira dolandırdığının, Gaziantep'teki zanlıların sahte alışveriş siteleri üzerinden "karavan" ve " araç satışı" vaadiyle kapora bedeli adı altında dolandırıcılık yaptığının belirlendiğini aktardı.

Mersin'de yurt dışındaki bahis ya da şans oyunlarını internet üzerinden mobil cihaz ve bilgisayarlar aracılığıyla Türkiye'de oynanmasına imkan sağlayarak 25 milyon lira haksız kazanç elde edildiğinin belirlendiğini ifade eden Yerlikaya, Giresun ve Tekirdağ'da ise e-Devlet sayfası görünümlü sahte internet sitesi ve farklı alışveriş sitelerinden sahte ilanlarla vatandaşların dolandırıldığının anlaşıldığını kaydetti.

Yerlikaya, operasyonlarda çok sayıda ruhsatsız tabanca ve av tüfeği, 41 telefon, 6 bilgisayar, SIM kart, taşınabilir bellek, banka ve kredi kartına el konulduğu bilgisini verdi.

Kaynak: AA

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15 Mar 2024 - 10:28 Kocaeli- Asayiş --- Okunma

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