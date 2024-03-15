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Ölmez: Kandıra için var gücümle çalışacağım

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Seçim çalışmalarını mahalle mahalle gezerek sürdüren AK Parti ve Cumhur İttifakı Kandıra Belediye Başkan Adayı Erol Ölmez, bir araya geldiği vatandaşlara, “Kandıra için var gücümle çalışacağım” diyerek destek istiyor.

Ölmez: Kandıra için var gücümle çalışacağım mask
Ölmez: Kandıra için var gücümle çalışacağım
Ölmez: Kandıra için var gücümle çalışacağım
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KAZIM DİNÇ DESTEK VERİYOR

AK Parti ve Cumhur İttifakı Kandıra Belediye Başkan Adayı Erol Ölmez, seçim çalışmalarını yoğun tempoda sürdürüyor. Başkan Adayı Ölmez’e, geçmiş dönem Sağlık Bakanı Kazım Dinç de destek veriyor, ziyaretlerde yanında yer alıyor. Kandıra Belediye Başkan Adayı Erol Ölmez, son olarak Mülküşehsuvar ve Alefli Mahallesi’ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Ölmez: Kandıra için var gücümle çalışacağım

VAR GÜCÜMLE ÇALIŞACAĞIM”

Eski Sağlık Bakanı Kazım Dinç’in de katıldığı ziyaretlerde vatandaşların ilgisi ve desteği yine çok büyüktü. “Birlik ve beraberlik içerisinde durmadan, yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz” diyen Ölmez, “Kandıra’ya olan sevgimiz ve birlikteliğimiz bize güç veriyor. Değerli hemşehrilerimden aldığım destekle yeni dönemde Kandıramız için var gücümle çalışacağım” dedi.

Ölmez: Kandıra için var gücümle çalışacağım
Ölmez: Kandıra için var gücümle çalışacağım

Kaynak: BÜLTEN

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15 Mar 2024 - 10:41 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

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