Kansu: Vatandaşımızı adil belediyecilikle buluşturmak istiyoruz

YRP Kartepe Belediye Başkan Adayı Berat Kansu, Kartepe Belediye Meclis Üyesi Adayı Numan Türk ve Başkan Adayı Yardımcısı Mustafa Can gazetemizi ziyaret etti. Seçim çalışmalarını sürdüren Kansu, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Cemalettin Öztürk ile bir araya gelirken seçim süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu. Vatandaşla bir arada olduklarını ifade eden Kansu, “Gördüğümüz bir teveccüh var. Sahada Milli Görüş belediyeciliği ile birlikte ahlaklı belediyeciliği vurguluyoruz. Biz vatandaşımızı ahlaklı, adil ve eşit belediyecilikle buluşturmak istiyoruz” dedi.