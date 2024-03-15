YRP Kartepe Belediye Başkan Adayı Berat Kansu, Kartepe Belediye Meclis Üyesi Adayı Numan Türk ve Başkan Adayı Yardımcısı Mustafa Can gazetemizi ziyaret etti. Seçim çalışmalarını sürdüren Kansu, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Cemalettin Öztürk ile bir araya gelirken seçim süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu. Vatandaşla bir arada olduklarını ifade eden Kansu, “Gördüğümüz bir teveccüh var. Sahada Milli Görüş belediyeciliği ile birlikte ahlaklı belediyeciliği vurguluyoruz. Biz vatandaşımızı ahlaklı, adil ve eşit belediyecilikle buluşturmak istiyoruz” dedi.
Kansu: Vatandaşımızı adil belediyecilikle buluşturmak istiyoruz
Yeniden Refah Partisi Kartepe Belediye Başkan Adayı Berat Kansu gördükleri bir teveccüh olduğunu, vatandaşları adil belediyecilikle buluşturmak istediklerini söyledi.
15 Mar 2024 - 10:53 Kocaeli- Siyaset --- Okunma Yazdır
Mahreç Muhammet Emin Can
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.